لمن يعاني من ارتفاع الكوليسترول الضار.. تناول هذه المشروبات على الريق

حذر خبراء التغذية من خطورة ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار على القلب، ونصحوا بـ 5 مشروبات على الريق لمنع تراكم ترسباته في الشرايين.

وبحسب تقرير نشره موقع WIO News، فإن المشروبات الخمسة تساعد بفاعلية في خفض مستويات الكوليسترول “الضار” حال تم تناولها على معدة فارغة:

1- عصير الطماطم

مليء بالألياف والنياسين والليكوبين، ويلعب دورًا حيويًا في تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم.

2- ماء بالعسل والثوم

مزج عجينة من ثلاثة فصوص من الثوم مع ملعقة من العسل في كوب من الماء الفاتر وتناولها على الريق في الصباح يخفف من مشكلة ارتفاع الكوليسترول.

3- حليب الكركم

يساعد تناول خليط من مسحوق الكركم والحليب الدافئ، على معدة فارغة في الصباح، في الحفاظ على مستويات الكوليسترول المثلى، ويسهم في خفض الكوليسترول “الضار” على وجه الخصوص.

4- الشاي الأخضر

يمكن من خلال إدراج الشاي الأخضر في الروتين الغذائي اليومي أن يساعد في تحقيق هدفين هما التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم ويعزز فقدان الوزن، لأنه غني بمضادات الأكسدة والالتهاب.

5- الزنجبيل والليمون

تناول كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون وملعقة من عصير الزنجبيل على الريق يمكن أن ينظم مستويات الكوليسترول في الجسم. تساهم خصائص الزنجبيل المضادة للأكسدة وللالتهابات في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

يذكر ان الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم. يحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

فبسبب الكوليستيرول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض. وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسُّبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين. وأحيانًا ما تنفجر تلك الترسُّبات فجأةً لتُشكِّل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

يمكن توريث ارتفاع الكوليستيرول، ولكن عادةً ما تحدث هذه الحالة نتيجة لاتباع أسلوب الحياة غير الصحي، الأمر الذي يجعل هذا الارتفاع قابلًا للعلاج والوقاية منه. باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات الرياضية وتناول الأدوية في بعض الأحيان، يمكن خفض الكوليستيرول المرتفع.