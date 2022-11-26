لموشية يقتفي أثر ماضوي ويُفضّل الميدان على التنظير التلفزيوني

دخل اللاعب الدولي الجزائري السابق خالد لموشية، السبت، مجال التأطير الفني. وبات مدربا رياضيا.

وكان خالد لموشية (40 سنة) قد اعتزل مُمارسة كرة القدم في منصب متوسّط ميدان، بِزي نادي مولودية وهران موسم 2015-2016.

وأعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، السبت، عن تعيين خالد لموشية في منصب مدرب مساعد لِفريقها الكروي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

واتّفقت إدارة نادي “النّسر الأسود” مع لموشية على أن يشغل هذا التقني منصب مدرب رئيس مُؤقّتا في المواجهتَين المقبلتَين للوفاق، خلفا للمصري حسام البدري الذي ترك منصبه في الأيّام القليلة الماضية، وذلك ريثما تنتدب إطارا فنيا جديدا.

وسيُشرف المدرب خالد لموشية على وفاق سطيف في مواجهتَي الزائر مولودية وهران، والمُضيّف اتحاد العاصمة، بِتاريخَي الثلاثاء المقبل والـ 3 من ديسمبر القادم. لِحساب منافسة البطولة الوطنية.

ويملك التقني خالد لموشية شهادة التدريب “أ”، منحها له الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم في تاريخ سابق.

ويسير خالد لموشية على خطى خير الدين ماضوي، في ولوج عالم التدريب، وكلاهما لعبا لِفريق وفاق سطيف. عكس غيرهما الذين فضّلوا التأطير الفني المُريح، والتنظير التلفزيوني، وما يجب أن يفعله جمال بلماضي، أو يتخلّى عنه! أو انتظار وظيفة أخرى مُمتعة وشيّقة، مثل منصب مدير (مناجير) المنتخب الوطني الجزائري، وحينها يكتفي بِمُعاينة ملاعب ومراكز تدريب المنتخبات المُنافسة لـ “الخضر”، والفنادق، و…مع تكفّل تامّ من قبل الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، بِخصوص نفقات السّفريات والإقامة والإطعام.. ولِمَ لا يُضيف إلى مهامه حرفة “البزنسة” بِاللاعبين!