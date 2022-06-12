لمياء عثمان تتألق ولم تشهر أي بطاقة صفراء في اللقاء

أدت ثاني لقاء لها في القسم الأول بين النصرية وإتحاد بسكرة

عرفت مواجهة الجمعة التي جمعت بين نصر حسين داي و اتحاد بسكرة و التي تدخل في اطار الجولة الأخيرة بين تصر حسين داي و اتحاد بسكرة تألق الحكمة الدولية الجزائرية عثمان لمياء التي أدارت ثاني لقاء لها في المحترف الأول بعد مواجهة الاسبوع الماضي بين اتحاد العاصمة وإتحاد بسكرة و التي انتهت برباعية كاملة،رسمت سقوط أولمبي المدية الى القسم الثاني رغم عودته القوية في البطولة تحت قيادة كريم زاوي.

مباراة الجمعة بين النصرية و بسكرة أدارتها الدولية الجزائرية دون أي خطأ يذكر رغم انهزام المحليين بثنائية،ولم تشهر أي بطاقة صفراء،و تلقت التهاني في نهاية اللقاء من طرف كل اللاعبين،الأطقم الفنية و محافظ المباراة الذي أكد لمقربيه أنها تستحق إدارة مباريات المحترف الأول دون إشكال مثلما يحدث في بعض الدول المجاورة التي منحت حتى إدارة نهائيات الأكابر إلى طاقم نسائي.

بعد نهاية المباراة،مدرب اتحاد بسكرة يوسف بوزيدي قام بلفتة اتجاه الدولية الجزائرية،حيث كرمها بقميص للاتحاد البسكري و شكرها على أدائها الرائع موجها رسالتها للجميع من أجل الاعتماد عليها مستقبلا.

علما أن عثمان لمياء كانت معينة اليوم الأحد لادارة مباراة الكونغو الديمقراطية و النيجر رفقة الثنائي عبان و بوزيت، والتي تدخل في أطار الجولة الثالثة عن الدورة الرباعية، المنظمة تحسبا للبطولة الافريقية للأمم-2022 للمحليين لكن المباراة لن تلعب و تم توقيف كل الدورة بسبب وفاة اللاعب الدولي الجزائري بلال بن حمودة،و تم اختيارها للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران من 25 جوان ألى 5 جويلية القادم.