لمّا تتسلّى “الفاف” مع مُدمني الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل فجرا!

لم يجد الاتحاد الجزائري لكرة القدم حرجا، في نشر تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي فجرا!

وبدا وأن الملحق الإعلامي لـ “الفاف” يتسلّى مع مُرتادي المواقع التواصل الاجتماعي، ومُدمني السّهر إلى ساعة مُبكّرة من الصباح في الشبكة العنكبوتية. وهل يُعقل نشر شريط فيديو لإنطباعات بلماضي حول مباراة “الخضر” وبوركينا فاسو على الساعة الثالثة صباحا؟

ومعلوم أن الملحق الإعلامي لِهيئة الرّئيس شرف الدين عمارة، هو الوحيد المُنتسب إلى المجال الصحفي الذي رافق وفد المنتخب الوطني إلى مدينة مراكش المغربية. كما أن “الفاف” ليست وسيلة إعلام أو شركة ربحية، ومطالبة – بِالضرورة – بِتنوير الرّأي العام.

لا يحتاج الأمر إلى عمليات بطولية خارقة للعادة: المباراة انتهت على الساعة العاشرة ليلا بِالتوقيت الجزائري، فكان يُمكن للمكلّف بِالإعلام في هيئة دالي إبراهيم الكروية محاورة بلماضي، ونشر الانطباعات كتابيا وبِالسرعة الإلكترونية عبر موقع اتحاد الكرة، فهل تخونه الكتابة ويعجز عن تحرير جمل بسيطة في ظرف زمني وجيز؟ صحافيو الجيل الذهبي لـ “السّلطة الرّابعة” كان الواحد منهم بِإمكانه تحرير 24 صفحة (الجريدة كلّ الجريدة) في يوم واحد، بل سويعات معدودات من العمل! بِلا حاسوب ولا هاتف محمول ولا “الحاج غوغل” ولا “الشيخ يوتيوب”!