لمّا تنتهي البطولة الوطنية وتبقى مقابلتان متأخّرتان!

انتهت مساء السبت منافسة بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، بِإجراء أربع مقابلات من عمر الجولة الـ 34 والأخيرة.

وشهدت انطلاقة المقابلات وقوف اللاعبين دقيقة صمت، ترحّما على روح الفقيد واللاعب الدولي الجزائري بلال بن حمودة.

ووجب التذكير بِأن لفظ “انتهت” الوارد ذكره أعلاه يكاد يكون مجازيا، لأن فريق وفاق سطيف ما زالت تنقصه مقابلتان، يُجريهما لاحقا أمام نصر حسين داي واتحاد العاصمة، ثم يُسدل الستار نهائيا.

ولا تتحمّل إدارة نادي “النّسر الأسود” هذه البرمجة الأشبه بـ “التشكتشوكة”، لأن المسؤولية تقع على كاهل اتحاد الكرة الجزائري والرّابطة المحترفة، اللّذَين رفعا في تاريخ سابق عدد أندية حظيرة النخبة إلى 20 ناديا (تزداد بِالضرورة الجولات وعدد المقابلات)، من أجل أغراض انتخابات (رئاسة “الفاف” في ربيع 2021)، وهم لا يُحسنون ضبط الرّزنامات.

وأسفرت نهاية البطولة على: احتفاظ شباب بلوزداد بِاللّقب، وخوضه رفقة الوصيف فريق شبيبة القبائل منافسة رابطة أبطال إفريقيا، نسخة 2022-2023. ومشاركة صاحبَي المركزَين الثالث والرّابع ناديَي شبيبة الساورة واتحاد العاصمة في كأس “الكاف”. فيما نزل وداد تلمسان وسريع غليزان ونصر حسين داي وأولمبي المدية إلى القسم الثاني، مقابل صعود اتحاد خنشلة ومولودية البيض.

وتعود البطولة الوطنية في الموسم المقبل إلى الصّيغة القديمة، المُرادفة لـ 16 ناديا و30 جولة.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

و.تلمسان 0 – ش.بلوزداد 2

ن.البارادو 0 – ش.القبائل 0

أ.الأربعاء 1 – ش.الساورة 2

ش.قسنطينة 2 – ج.الشلف 0

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو الآتي:

1- ش.بلوزداد 70ن

2- ش.القبائل 61ن

3- ش.الساورة 60ن

4- ا.العاصمة 57ن (ناقص مقابلة)

5- ش.قسنطينة 55ن

6- ن.البارادو 54ن

7- م.الجزائر 51ن

8- ج.الشلف 50ن

9- ا.بسكرة 50ن

10- و.سطيف 48ن (ناقص مقابلتَين)

11- م.وهران 46ن

12- ه.شلغوم العيد 45ن

13- ن.مقرة 45ن

14- أ.الأربعاء 43ن

15- أ.المدية 36ن

16- ن.حسين داي 22ن (ناقص مقابلة)

17- س.غليزان 20ن

18- و.تلمسان 13ن

أربع مقابلات بِنكهة عطلة الصّيف

وكانت الجولة الـ 34 والأخيرة لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم قد عرفت مساء الجمعة، تنظيم أربع مقابلات.

وبِما أن أمور اللّقب والمشاركات القارّية والنزول إلى القسم الثاني حُسمت في جولة سابقة، فإن المقابلات اكتست طابعا “شكليا”.

وتألّق مهاجم نجم مقرة رمضان هيتالة بِتسجيل ثلاثية، مُنهيا الموسم بِرصيد 5 أهداف. ووقّع لاعب الخط الأمامي لِهلال شلغوم العيد حمزة دبيح ثنائية، فبات يحوز في جعبته 7 أهداف.

وتُجرى المواجهات الخمس المتبقية مساء هذا السبت.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

م.الجزائر 0 – م.وهران 0

ن.حسين داي 1 – ا.بسكرة 2

أ.المدية 3 – ه.شلغوم العيد 3

ن.مقرة 4 – س.غليزان 1

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو الآتي:

1- ش.بلوزداد 67ن (ناقص مقابلة)

2- ش.القبائل 60ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 57ن (ناقص مقابلة)

4- ا.العاصمة 57ن (ناقص مقابلة)

5- ن.البارادو 53ن (ناقص مقابلة)

6- ش.قسنطينة 52ن

7- م.الجزائر 51ن

8- ج.الشلف 50ن (ناقص مقابلة)

9- ا.بسكرة 50ن

10- و.سطيف 48ن (ناقص مقابلتَين)

11- م.وهران 46ن

12- ه.شلغوم العيد 45ن

13- ن.مقرة 45ن

14- أ.الأربعاء 43ن (ناقص مقابلة)

15- أ.المدية 36ن

16- ن.حسين داي 22ن (ناقص مقابلة)

17- س.غليزان 20ن

18- و.تلمسان 13ن (ناقص مقابلة)