لمّا تُصبح ثريّا بِعمر 78 سنة!

قرّر الحكم التونسي السابق والشهير علي بن ناصر بيع الكرة التي سجّل بها قائد منتخب الأرجنتين دييغو مارادونا هدفا بِيده ضد إنجلترا.

ومعلوم أن الحكم التونسي علي بن ناصر أدار مباراة الأرجنتين وإنجلترا، بِرسم ربع نهائي كأس العالم بِالمكسيك، في الـ 22 من جوان 1986. وحينها سجّل مارادونا هدفا بِيده مُثيرا للجدل، وساهم في فوز الأرجنتين بـ (2-1)، وتأهّلها لِنصف نهائي المونديال (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وستُباع كرة الهدف في مزاد علني بِإنجلترا في الـ 16 من نوفمبر المقبل، كما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، الخميس. التي أضافت أن علي بن ناصر وبِالتنسيق مع إدارة المزاد، حدّدا للكرة سعرا يتراوح ما بين 2.5 و3 ملايين جنيه استرليني (نحو 47 مليار سنتيم).

والظّاهر أن الحكم التونسي علي ناصر سيحصل على ثروة خرافية في عزّ الشيخوخة! ذلك أنه يبلغ حاليا من العمر 78 سنة.