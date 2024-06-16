لمّا شارك زيدان في بطولة أمم أوروبا بِعُمر 12 سنة فقط!

شارك أسطورة كرة القدم ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان في بطولة أمم أوروبا، وهو بِعُمر 12 سنة فقط!

حدث ذلك في نسخة فرنسا شهر جوان من عام 1984، وحينها نشّطت ثمانية منتخبات هذه المنافسة.

كلّ ما في الأمر أن اللّجنة المُنظّمة لـ “أورو” 1984 انتقت زين الدين زيدان رفقة عديد الفتيان الرّياضيين، وكلّفتهم بِالتقاط الكرات على هوامش الملاعب، أثناء تنظيم المقابلات.

وكان زين الدين زيدان حينها يُقيم رفقة أسرته الجزائرية المُهاجرة بِمَدينة مرسيليا بِالجنوب الفرنسي، والتي اخْتير ملعبها “فيلودروم” أحد المسارح السّبعة لِهذه البطولة القارية لِكرة القدم.

أمّا البداية “الفعلية” مع أكابر منتخب فرنسا، فكانت بِتاريخ الـ 17 من أوت 1994، وفي مباراة ودّية ضدّ الزّائر التشيكي. حيث دخل زيدان إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 63 لِزميله صانع الألعاب كورونتين مارتينز (مدرب نادي البارادو ما بين سبتمبر ومارس الماضيَين)، وحوّل تخلّف “الدّيكة” بـ (0-2) إلى تعادل بـ (2-2)، بعد أن سجّل هدفَين في الدقائق الأخيرة للمواجهة (الفيديو).

في حين كانت بطولة أمم أوروبا طبعة إنجلترا صيف 1996، أوّل مشاركة رسمية لِزيدان مع منتخب “الزّرق” في نهائيات منافسة دولية للأكابر (الصّورة الثانية والأخيرة المُدرجة).

وعلى غرار “زيزو”، كان أسطورة دفاع المنتخب الإيطالي فابيو كانافارو يلتقط بِدوره الكرات على هوامش الملعب، في أحد مواسم ارتداء أسطورة الكرة الأرجنتينية الرّاحل دييغو مارادونا لِزيّ نادي نابولي ما بين 1984 و1992. عِلما أن كانافارو أبصر النّور بِمدينة نابولي.