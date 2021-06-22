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رياضة

لمّا يتبادل مدربا ديلور وبلقبلة منصبَيهما بِطريقة غير مباشرة!

علي بهلولي
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لمّا يتبادل مدربا ديلور وبلقبلة منصبَيهما بِطريقة غير مباشرة!
دير زاكاريان (من الأمام) - دالوغليو (من الخلف)

أعلنت إدارة نادي براست الفرنسي، الثلاثاء، عن انتداب التقني المحلي ميشال دير زاكاريان مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وأمضى التقني الفرنسي ميشال دير زاكاريان (58 سنة) عقدا، يُدرب بِموجبه فريق براست لِمدّته موسمَين.

ومعلوم أن فريق براست الفرنسي يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان هاريس بلقبلة (27 سنة)، بِعقدٍ تنقضي مدّته صيف 2023.

وبدا وكأنّ التقني ميشال دير زاكاريان تبادل المهام مع مواطنه أوليفيي دالوغليو (57 سنة)، حيث انتقل الأوّل من فريق مونبلييه إلى براست، وتحوّل المدرب الثاني عكس الاتّجاه! حيث سيُشرف على المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور (29 سنة)، الذي يرتبط مع نادي مونبلييه بِعقدٍ تنقضي مدّته صيف 2024. لكن دالوغليو سيعمل في فريقه الجديد لِثلاثة مواسم.

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