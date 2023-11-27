لمّا يتعرّض رئيس النادي لِإصابة خطيرة في الرّكبة!

الرّائج في الحقل الرياضي أن اللاعبين هم الفئة الأكثر عرضة للإصابات، بِمختلف أنواعها.

ولكن في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رئيس الفريق هو مَن سقط في هذا الفخّ!

وتعرّض القطري ناصر الخليفي رئيس نادي “البي آس جي” لِإصابة خطيرة في الرّكبة، وتمزّق الأربطة المُتقاطعة تحديدا، في الـ 7 من أكتوبر الماضي. أجبرته على إجراء عملية جراحية، والرّكون بعدها للعلاج والرّاحة.

وشارك الخليفي بِقطر في مباراة لِرياضة البادل (تُشبه التنس)، رفقة اللاعب الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، وهناك تعرّض للإصابة. عِلما أن الرّجل الأوّل في النادي الباريسي سبق له ممارسة لعبة التنس، ورئاسة اتحاد هذه الرياضة في بلده الخليجي.

وبعد غياب لِمدّة أكثر من شهر، سيحضر ناصر الخليفي في المنصّة الشرفية لِملعب “حظيرة الأمراء”، مباراة فريقه باريس سان جيرمان والضّيف نادي نيوكاسل الإنجليزي. كما أوردته إذاعة “آر آم سي”، الإثنين.

وتُجرى المباراة سهرة هذا الثلاثاء، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وفي الطبّ الرّياضي، يبتعد اللاعب المُصاب بِتمزّق الأربطة المُتقاطعة عن المنافسات الرّسمية لِمدّة لا تقلّ عن 6 أشهر، مثلما هو الشّأن مع متوسّط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر.