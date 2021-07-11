لمّا يتقمّص بن سبعيني شخصية “الشرطي المخفي”

دعا اللاعب الدولي رامي بن سبعيني الجزائريين، إلى الحيطة والحذر تفاديا لِحوادث المرور التي تفاقمت بِشكل خطير في السنوات القليلة الماضية.

جاء ذلك، الأحد، في ظهور لِمدافع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، عبر صفحة المديرية العامة للأمن الوطني، في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

وذكّر بن سبعيني من خلال هذا السلوك الوطني، بِشخصية “محمد العزّوني” (رحمه الله) أو “الشرطي المخفي”، ودوره الفعّال في توعية المواطنين، والتخفيف من وطأة حوادث المرور، وأيضا التثقيف في مجال ميكانيك السيارات.