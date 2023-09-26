لمّا يتودّد المُغامرُ الإفرنجيُّ لِعشيقتِه المرّاكشية ويُقدّم لها هديةً جزائريةً!

لم يجد القسم الرّياضي للموقع الإلكتروني للقناة التلفزيونية الحكومية الفرنسية “فرانس 24” حرجا، من تلميع البؤس الرّياضي المغربي بِملاعب الجزائر ذات الصّيت العالمي.

وراح موقع “فرانس 24” يُشيد بِجودة المنشآت الرياضية لِبلاد مراكش، وأهليتها لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 لِكرة القدم. ولكنّ الكذبَ خانه، لمّا أرفق التقرير بِصورة لِملعب جزائري ارتقى إلى أعلى منابر العالمية، والأمر يتعلّق بِميدان “نيلسون مانديلا” بِبراقي (لاحظ أدناه).

ومعلوم أن البنية التحية المغربية مُهترئة، وكلّ ما يملكه هذا البلد هو “اختطافه” للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، بِواسطة بيدق “المخزن” فوزي لقجع، مستغلّا عضويته في اللّجنة التنفيذية بِالهيئتَين القارّية والدولية للعبة، وغياب مُمثّل الجزائر عن هاتَين اللّجنتَين.

فهل حرّر التقريرَ مُغامرٌ في المجال الصّحفي؟ أم أن الأمر (المدح تحديدا) لا يعدو أن يكون امتدادا لِما صدر سابقا عن السّفير الفرنسي بِواشنطن فرانسوا دولاتر (2011-2014) تُجاه بلاد محمد السّادس! لمّا قال: “إن المغرب تُشبه العشيقة التي…….كل ليلة، رغم أنّنا لسنا بِالضرورة مُغرمين بها، لكنّنا مُلزَمون بِالدّفاع عنها”!