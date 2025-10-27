لمّا يخطب الابن لِأبيه.. “السيّدة العجوز”!

فريق جوفانتوس المشهور في أدبيات الصحافة الرياضية الإيطالية بِلقب “السيّدة العجوز”، يبحث عن مدرب جديد، بعد إقالة التقني الكرواتي إيغور تيودور.

تقول آخر الأنباء الرياضية في هذا البلد، إن إدارة “اليوفي” تتفاوض مع التقني المحلّي لوتشانو سباليتي، وإن المسؤولين عرضوا عليه عقدا يدوم حتى صيف 2026، ويتمدّد آليا، في حال حجز مقعد في رابطة أبطال أوروبا. في انتظار معرفة ردّ المدرب الذي أُنهيت مهامه من منصب المسؤول الفني الأوّل لِمنتخب إيطاليا في جوان الماضي.

وألمحت بعض تقارير الصحافة الإيطالية إلى دور الابن فيديريكو سباليتي (30 سنة)، في نسج العلاقات بين والده لوتشانو سباليتي (66 سنة) وإدارة نادي جوفانتوس.

ويشغل الابن فيديريكو سباليتي منصب كشّاف مواهب في نادي جوفانتوس، منذ صيف 2024.

عكس عائلة سباليتي، حيث يخطب الابن لِأبيه! استعمل التقني الشهير كارلو أنشيلوتي (66 سنة) اسمه ووزنه في الساحة الكروية، لِتصميم وظائف على المقاس لِابنه دافيدي أنشيلوتي (36 سنة)، حيث جلبه معه إلى ريال مدريد الإسباني، في منصب مدرب مساعد. ثم اصطحبه معه إلى البرازيل في أواخر ماي الماضي: الأب يُدرب منتخب “السيليساو”، والابن يُشرف فنيا على النادي المحلي بوتافوغو.