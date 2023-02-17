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رياضة

لمّا يصطدم محرز وزوجته بـ “صعاليك الباركينغ”!

علي بهلولي
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لمّا يصطدم محرز وزوجته بـ “صعاليك الباركينغ”!
محرز وزوجته بعد التسوّق (صورة: ديلي ميل).

اصطدم النّجم الجزائري رياض محرز وزوجته تايلور وارد بِحارس موقف السيارات، بعد خروجهما من أحد المتاجر.

واصطحب محرز زوجته وارد وابنتهما الصغيرة ميلا بعد ظهيرة الخميس، للتسوّق بِمدينة مانشستر الإنجليزية.

وبعد اقتنائهما الأغراض المطلوبة وخروجهما من المتجر، اصطدم محرز بِوجود ورقة صفراء مُثبّتة في الجهة الأمامية لِسيارته رباعية الدّفع، كما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها نشرته، الجمعة.

وكان حارس السيارات يترقّب خروج محرز وزوجته من المتجر، وما إن لمح انتهاء فترة التسوّق، حتّى قفز لِيُثبّت الورقة الصّفراء في سيارتهما، طلبا لِمنحه المقابل المالي لِحراسة المركبة الفارهة. فهل يوجد في بريطانيا أيضا مَن يقول لك وأنت تركن سيارتك أمام السوق أو في شوارع المدن الكبرى: “باركينغ، خو”؟

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