لمّا يفلت “المُحارب” فغولي من هذا الكمين المونديالي

نجح اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي في تجاوز هذا الكمين المونديالي بِاقتدار كبير.

وفي مباراة للمنتخب الوطني الجزائري بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات، لِمنافسة كأس العالم نسخة البرازيل 2014، وبِالضّبط بعد 25 دقيقة من انطلاقها، وفّق الجناح سفيان فغولي في هزّ شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من ركلة جزاء.

وكان فغولي لو أخفق في التسجيل ضدّ بلجيكا، سيُدرج ضمن خانة أوّل لاعب يُهدر ركلة جزاء أمام منتخب “الشياطين “الحمر” في مباراة مونديالية، منذ نسخة إنجلترا 1966.

وبات الحارس كورتوا سهرة الأربعاء، أوّل حامي عرين بلجيكي ينجح في التصدّي لِركلة جزاء في مباراة مونديالية، منذ طبعة إنجلترا 1966. استنادا إلى إحصائيات الموقع العالمي “أوبتا”.

ووفّق الحارس كورتوا في صيانة شباكه، بعد أن انبرى المهاجم الكندي ألفونسو ديفيس لِتنفيذ ركلة جزاء منحها له الحكم الزامبي جاني سيكازوي، وفشل في تحويلها إلى هدف. في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات (الفوج السادس) لِكأس العالم 2022 بِقطر، وانتهت لِمصلحة بلجيكا بِهدف دون ردّ.

ويبدو أن ألفونسو ديفيس أكثر “تعاسة” من تحطيمه هذا الرّقم السلبي (إيجابي لِكورتوا)، بِدليل أنه حاز فرصة ثمينة جدّا لِتدوين اسمه بِأحرف من نور وذهب في سجّل كأس العالم، ولكنه أخفق في تسجّل أوّل هدف لِمنتخب كندا في المونديال.

وقبل نسخة قطر 2022، شارك منتخب كندا مرّة واحدة في المونديال، وكان ذلك في طبعة المكسيك 1986. وحينها خسر أمام فرنسا بـ (1-0)، وانهزم أيضا لكن بِثنائية نظيفة أمام كلّ من المجر والاتحاد السوفياتي. فودّع السباق من الدور الأوّل.