-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لمّا يكون المشرفُ على التقييمِ رديئًا

علي بهلولي
  • 381
  • 0
لمّا يكون المشرفُ على التقييمِ رديئًا
ح.م
إيلان قبال هرم في انتظار تلك اللّحظة...

عانى الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم إيلان قبال الأمرَّين في بداية مشواره الرياضي، حتى يظفر بِعقد احترافي.

وأبصر إيلان قبال النور بِفرنسا في جويلية 1998، منتميا إلى أسرة جزائرية مهاجرة من ولاية خنشلة.

ورغب قبال في ممارسة رياضة كرة القدم منذ طفولته، وكان يذهب إلى مقرّات أندية القسمَين الأول والثاني في فرنسا، على أمل التسجيل والانطلاق في رحلة الألف ميل. لكنه كان يصطدم بِنفس المسؤولين الرياضيين، الذين يجترّون نفس الردّ الممجوج: “أنتَ قصير القامة، ونحيف، ونشكّ في أنك ستذهب بعيدا في مشوارك الرياضي”!

هذا ما قاله قبال في مقابلة صحفية، أجراها في تاريخ سابق مع المجلة الفرنسية “أونز مونديال”.

في خريف 2021، استلم دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي لِتمثيل ألوان “الخضر”، تعويضا لِزميله المُصاب آدم الوناس، لكنه بقي احتياطيا. واعترف قبال بأنه ينشط في مركز (صانع ألعاب) يعجّ بالمواهب في صفوف “محاربي الصحراء”. لكنّه شدّد على أنه سيكافح لِحجز مقعد في تشكيل المنتخب الوطني لاحقا.

في الموسم المنقضي، قدّم إيلان قبال عروضا فنية راقية، وحفر اسمه في التشكيل الأساسي لِبطولة القسم الثاني الفرنسي.

أمّا في الموسم الجديد، فقد بدأ قبال يُمارس مبكّرا الإبهار مع نادي باريس الصاعد حديثا إلى القسم الأول. حيث سجّل هدفا ووزّع تمريرة حاسمة، بعد خوضه مقابلتَين في بطولة “الليغ 1”.

شريط الفيديو الأول: (إضغط هنا).

شريط الفيديو الثاني: (إضغط هنا).

شريط الفيديو الثالث: (إضغط هنا).

مقالات ذات صلة
الإصلاح الرياضي حطّم المولودية ولم آخذ حقي مع المنتخب الوطني

الإصلاح الرياضي حطّم المولودية ولم آخذ حقي مع المنتخب الوطني

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يشرع في التحضير لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يشرع في التحضير لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

بِالفيديو: بلايلي وتوغاي يصنعان فوز الترجي

بِالفيديو: بلايلي وتوغاي يصنعان فوز الترجي

بيتكوفيتش يعلن عن قائمة “الخضر” تحسبا لمباراتي بوتسوانا وغينيا

بيتكوفيتش يعلن عن قائمة “الخضر” تحسبا لمباراتي بوتسوانا وغينيا

بِالفيديو: بونجاح يُهدي فوزا وصدارة للشمال

بِالفيديو: بونجاح يُهدي فوزا وصدارة للشمال

“يويفا” يتخذ قرارا بخصوص توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا

“يويفا” يتخذ قرارا بخصوص توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد