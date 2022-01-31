لمّا يُجبَر أنتشيلوتي على العودة إلى مقاعد الدراسة!

طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من التقني الإيطالي كارلو أنتشيلوتي، بِإعادة إجراء الامتحان الخاص بِنيل شهادة التدريب ومزاولة هذه الوظيفة.

ويُشرف التقني كارلو أنتشيلوتي (62 سنة) على تدريب فريق ريال مدريد الإسباني منذ صيف 2021، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2024.

وراسل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الهيئة الإسبانية للعبة، وطلب منها استدعاء التقني أنتشيلوتي لإجراء امتحان جديد، من أجل نيل رخصة التدريب.

وانقضت مدّة رخصة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي يملكها أنتشيلوتي، في الـ 31 من ديسمبر الماضي، كما ذكرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” في أحدث تقرير لها. وسيلة الإعلام الإيطالي التي علّقت ساخرة، كيف لِمدرب يحوز 20 لقبا غاليا لِمنافسات كبيرة، على غرار رابطة أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية و”البريمرليغ” و”الكالتشيو” و”البوندسليغا”، وأشرف على أندية عملاقة مثل الريال والبايرن وجوفانتوس والميلان ونابولي وتشيلسي، ويحوز رصيد 1200 مباراة عالية المستوى الفني. يُجبَر على العودة إلى مقاعد الدراسة!