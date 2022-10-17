لمّا يُحرز ابن مهاجر جزائري “الكرة الذهبية” يوم 17 أكتوبر بِباريس

أحرز النّجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بن زيمة مساء الإثنين جائزة “الكرة الذهبية”، التي تمنحها مجلّة “فرانس فوتبال”.

وانْتُظم حفل تسليم جائزة “الكرة الذهبية” بِمسرح “شاتلي” الذي يقع في العاصمة الفرنسية باريس.

وتصدّر مهاجم منتخب “الديكة” كريم بن زيمة، لائحة ضمّت 30 لاعبا ينتمون إلى بلدان شتّى.

وحلّ ثانيا السنيغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بينما شغل المركز الثالث البلجيكي كيفين دو بروين متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي. في حين تموقع الجزائري رياض محرز في الرّتبة الـ 12 عالميا.

وجاء تتويج لاعب الخطّ الأمامي لِفريق ريال مدريد الإسباني منطقيا، ذلك أن زيمة (34 سنة) تألّق بِصورة لافتة هذه السنة، بِدليل أنه ساهم بِقوّة في إحراز “الميرنغي” لقب “اللّيغا” والكأس المحلّية الممتازة ورابطة أبطال أوروبا والكأس الأوروبية الممتازة.

وعلى المستوى الفردي، وقبل حصده جائزة “الكرة الذهبية”، نال بن زيمة جائزة الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم الخاصة بِأحسن لاعب في موسم 2021-2022، وأفضل لاعب في رابطة أبطال أوروبا للنسخة ذاتها، وأحسن هدّاف لِهذه المنافسة، وهدّاف البطولة الإسبانية للموسم الماضي. فضلا عن تتويجات أخرى قيّمة.

وخلَف كريم بن زيمة جزائريا آخر، ذلك أن زين الدين زيدان كان آخر لاعب دولي فرنسي ظفر بِجائزة “الكرة الذهبية” عام 1998.

وقبل بن زيمة 2022، حاز النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزتَي النّسختَين الماضيتَين 2021 و2019 (2020 لم تُمنح بِسبب جائحة “كورونا”). مع الإشارة إلى أن “البرغوث” غاب عن قائمة الـ 30 لاعبا للطّبعة الحاليا.

وأبصر كريم بن زيمة النّور بِمدينة ليون الفرنسية عام 1987، من أسرة جزائرية (الأب من بجاية والأمّ من وهران) مُهاجرة ومُستقرّة هناك.

وافتكّ كريم بن زيمة جائزة “الكرة الذهبية” في ظروف مُميّزة، ذلك أنه تعرّض لِحملة شرسة سنة 2015 لِتسويد صورته أمام الرّأي العام (قضية فالبوينا)، كان خلفها الوزير الأوّل الفرنسي ذو الأصول الإسبانية مانويل فالس، ووزيره للرياضة باتريك كانير، ومناضلو اليمين المُتطرّف، والصحافة المحلّية التي تحرّكت بِمهماز، فأُبعد عن منتخب “الزّرق”. قبل أن يُعاد إليه الاعتبار عشية العهدة الثانية للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، الذي بدا وأنه أعطى إشارة بِاحترام هذا اللاعب الفذّ، فكان له ما أراد!

وهناك معطى آخر، وبِما أن مجلّة “فرانس فوتبال” ليست بعيدة عن الدوائر السياسية في فرنسا، فقد ارتأت إدارتها تنظيم الحفل بِباريس في الـ 17 من أكتوبر، الذي يرمز إلى جرائم ووحشية البوليس الفرنسي ضد المهاجرين الجزائريين، في اليوم والمكان ذاتهما عام 1961. فكان هناك أشبه بـ “المصالحة” في ثوب رياضي، بِمنح ابن مهاجر جزائري بِفرنسا أسمى الجوائز الكروية، وفي يوم ومكان “تاريخيَين”.

بن زيمة في أفضل رواق

أدرجت مجلّة “فرانس فوتبال” مساء الجمعة، اسم النجم الجزائري رياض محرز ضمن قائمة المُتسابقين لِنيل جائزة “الكرة الذهبية” 2022.

وضمّت اللائحة 30 لاعبا عبر أرجاء المعمورة، بينهم رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وقائد “محاربي الصّحراء”.

واللافت أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والمُتوّج بـ “الكرة الذهبية” في طبعتها الماضية، لم يُدْرَجْ اسمه ضمن القائمة. مثلما هو الشّأن لِزميله البرازيلي نيمار.

وسيُعلن المُنظّمون عن اسم الفائز، في حفل يُقام بِأحد أعرق وأكبر مسارح العاصمة الفرنسية باريس المعروف بِاسم “شاتلي”، مساء الـ 17 من أكتوبر المقبل.

ويحمل التاريخ والمكان أكثر من دلالة، كونه يُشير إلى مجازر الاستعمار الفرنسي النذل المُقترفة ضد المهاجرين الجزائريين، بِالعاصمة باريس في الـ 17 من أكتوبر 1961.

ويتوقّع كبار نُقّاد كرة القدم أن تُمنح الجائزة للمهاجم الفرنسي كريم بن زيمة، نجم نادي ريال مدريد الإسباني. بعد تألّقه اللافت في الموسم المُنقضي، بِنيل: لقب رابطة أبطال أوروبا، ولقب بطولة إسبانيا، والكأس الأوروبية الممتازة، والكأس الإسبانية الممتازة، وهدّاف وأحسن لاعب في رابطة أبطال أوروبا، وهدّاف وأحسن لاعب في البطولة الإسبانية، فضلا عن تتويجات أخرى.

ومعلوم أن كريم بن زيمة ينتمي إلى أسرة جزائرية مُهاجرة ومُقيمة بِفرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعترف في الـ 16 من أكتوبر 2021 بِباريس، بِأن “مجازر الـ 17 من أكتوبر 1961 جرائم لا تُغتفر للنظام الاستعماري الفرنسي”…في انتظار تقديم الاعتذار.