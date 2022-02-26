لمّا يُعاقب الاتحاد الأوروبي فريقا اسكتلنديا بِسبب فلسطين

يتباكى الغرب والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الأوكران، وهم يذرفون دموعا تفوح منها رائحة السياسة والمصلحة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد عاقب إدارة نادي سلتيك غلاسكو الأسكتلندي، بِغرامة مالية قيمتها 8616 جنيه استرليني (نحو 163 مليون سنتيم). بِسبب رفع أنصار الفريق للأعلام الفلسطينية.

حدث ذلك خلال مباراة لِفريق سلتيك غلاسكو الأسكتلندي داخل القواعد أمام نادي هبوعيل بئر السبع الصهيوني، مساء الـ 17 من أوت 2016. ضمن إطار ذهاب الدور التصفوي الأخير لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا، وهي محطّة تسبق مرحلة المجموعات.

وقبل هذه العقوبة، مارس الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم تسلّطه و”جبروته” ضد النادي ذاته خمس مرّات، وللسبب نفسه.