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رياضة

لمّا يُلاعب الذّئب “أوفرمارس” النّعجات ثمّ يسقط في مصيدة الرّاعي!

علي بهلولي
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لمّا يُلاعب الذّئب “أوفرمارس” النّعجات ثمّ يسقط في مصيدة الرّاعي!
مارك أوفرمارس (صورة "فوتبال لندن")

اضطرّ المسؤول واللاعب الدولي الهولندي المعتزل مارك أوفرمارس إلى الاستقالة، على خلفية تورّطه في فضيحة أخلاقية.

وكان مارك أوفيرمارس (48 سنة) يشغل منصب المدير الرياضي لِنادي أجاكس أمستردام الهولندي، منذ عام 2012.

ورفعت 6 موظّفات في نادي أجاكس أمستردام شكوى ضد المدير الرياضي أوفرماس، فحواها أن هذا المسؤول كان يُرسل إليهن رسائل إلكترونية غير أخلاقية وصادمة. كما ذكرته صحيفة “هت بارول” الهولندية في أحدث تقرير لها.

ولم يجد مارك أوفرمارس بدّا من الاعتراف بِفعلته، وتقديم الإعتذار، وأيضا رمي المنشفة، بعد 10 سنوات من شغل منصب المدير الرياضي لِنادي أجاكس أمستردام. عِلما أن مدّة العقد كان يُفترض أن تنقضي عام 2026.

وتألّق الهولندي مارك أوفرمارس في منصب مهاجم مع فريق أجاكس أمستردام، ونال معه كأس رابطة أبطال أوروبا عام 1995، ولقب “البريمرليغ” بعد ثلاثة أعوام من بعد مع فريق أرسنال الإنجليزي، كما سطع نجمه في صفوف منتخب بلاده “البرتقالة الميكانيكية”، خلال “أورو” 1996 ومونديال 1998. وعدّه نقّاد الكرة أحد أشهر المراوغين في تاريخ اللّعبة. وفعلا، أحسن أوفرمارس تجسيد خصلة “الرّوغان”، التي تمتاز بها الذّئاب والثعالب!

تأتي هذه الحادثة قبل شهر من ذلك الذي يُسمّى بـ “عيد المرأة”، في مجتمع غربي يُقدّس تحرير المرأة، وعدد ليس بِقليل من الذين يُؤمنون بِهذا المبدأ، يتقمّصون شخصية “أوفرمارس” في زيّ تنكّري!

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