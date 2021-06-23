-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المجلس الدستوري: هذه هي النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان
رياضة

لمّا يُنعش محرز السياحة اليونانية “المريضة”

علي بهلولي
  • 1299
  • 0
لمّا يُنعش محرز السياحة اليونانية “المريضة”

يكون النجم الجزائري رياض محرز قد عمل بِطريقة أو أخرى، على الترويج للقطاع السياحي اليوناني.

ومعلوم أن رياض محرز يقضي هذه الأيّام عطلته الصيفية بِجزيرة ميكونوس اليونانية.

وتضرّر الاقتصاد اليوناني كثيرا بعد تفشّي فيروس “كورونا” واستمرار مخاطر الجائحة، في بلد متوسّطي تُشكّل السياحة القلب النّابض للتنمية.

واستنادا إلى إحصائيات رسمية، فإن اليونان عرفت قدوم 33 مليون سائح عام 2018.

وجازفت السلطات اليونانية في الموسم الحالي بِتنشيط القطاع السياحي، والسّماح للأجانب بِالقدوم إلى بلدها، للتمتّع بِسواحلها ومنتجعاتها.

واستهدف القائمون على تسيير القطاع السياحي في بلاد “الإغريق”، جذب نجوم الرياضة والفن العالميين، بِسبب الشعبية الجارفة وتأثيرهم القوي على “الجمهور”.

وهوّنت الحكومة اليونانية من احتمالات عودة شبح “كورونا”، بعد لجوئها إلى هذه السياسة السياحية. كما جاء في أحدث تقرير لِهيئة الإذاعة البريطانية.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: خسارة أواسط “الخضر”

بِالفيديو: خسارة أواسط “الخضر”

تدشين مستشفى ساديو ماني بمسقط رأسه في السنغال

تدشين مستشفى ساديو ماني بمسقط رأسه في السنغال

سعيود وجديد سوق الانتقالات

سعيود وجديد سوق الانتقالات

نتائج المقابلات المتأخّرة في البطولة الوطنية

نتائج المقابلات المتأخّرة في البطولة الوطنية

المولودية تُصدر عقوباتها ضد رباعي الملهى الليلي

المولودية تُصدر عقوباتها ضد رباعي الملهى الليلي

يورو 2020: بلوغ النقطة الرابعة يشعل الصراع بين كرواتيا وإسكتلندا

يورو 2020: بلوغ النقطة الرابعة يشعل الصراع بين كرواتيا وإسكتلندا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد