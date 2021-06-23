لمّا يُنعش محرز السياحة اليونانية “المريضة”

يكون النجم الجزائري رياض محرز قد عمل بِطريقة أو أخرى، على الترويج للقطاع السياحي اليوناني.

ومعلوم أن رياض محرز يقضي هذه الأيّام عطلته الصيفية بِجزيرة ميكونوس اليونانية.

وتضرّر الاقتصاد اليوناني كثيرا بعد تفشّي فيروس “كورونا” واستمرار مخاطر الجائحة، في بلد متوسّطي تُشكّل السياحة القلب النّابض للتنمية.

واستنادا إلى إحصائيات رسمية، فإن اليونان عرفت قدوم 33 مليون سائح عام 2018.

وجازفت السلطات اليونانية في الموسم الحالي بِتنشيط القطاع السياحي، والسّماح للأجانب بِالقدوم إلى بلدها، للتمتّع بِسواحلها ومنتجعاتها.

واستهدف القائمون على تسيير القطاع السياحي في بلاد “الإغريق”، جذب نجوم الرياضة والفن العالميين، بِسبب الشعبية الجارفة وتأثيرهم القوي على “الجمهور”.

وهوّنت الحكومة اليونانية من احتمالات عودة شبح “كورونا”، بعد لجوئها إلى هذه السياسة السياحية. كما جاء في أحدث تقرير لِهيئة الإذاعة البريطانية.