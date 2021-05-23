لم أترك شيئًا للصدفة.. وهذا سرّ التأهل

المدير الفني للترجي التونسي الشعباني:

عبر معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال معين الشعباني في الندوة الصحفية بعد المباراة: “قدمنا اليوم مباراة كبيرة أمام شباب بلوزداد، وطغت عليها العزيمة والروح الانتصارية للاعبين الذين آمنوا بحظوظهم رغم هزيمة الذهاب بثنائية”. مضيفا: “بعد التدريبات لم أكشف عن التشكيلة، وتركت كل اللاعبين مركزين حتى يكونوا على أتم الاستعداد للمواجهة”.

وزاد: “تركت كل لاعب يرى نفسه معنيا باللعب، وحتي تغيير الحارس كنت تحادثت في الموضوع مع معز بن شريفية، ولم نترك أي شيء للصدفة، والاختيارات كانت صائبة، كما أن التغييرات كانت حاسمة وساهمت في قلب المعطيات”.

وأردف معين الشعباني: “سنواجه منافسا محترما جدا وهو الأهلي المصري، أكثر الفرق تتويجا باللقب القاري، ولذلك لا بد أن نستعد له جيدا للمرور إلى النهائي كهدف أول”.

وأتم: “أشكر اللاعبين على الأداء، وما تحقق اليوم ساهمت فيه كل الأطراف من إدارة ولاعبين وحهاز فني وجماهير، ونهدي الجماهير هذا الترشح الذي سنفرح به اليوم، ولكن من الغد سنركز على مواجهة الكأس أمام النجم الساحلي”.