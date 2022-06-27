“لم أتلق دروس الدعم في حياتي وأمنيتي أن أصبح طبيبة”

صاحبة أعلى معدل في "البيام" بالجلفة لـ "الشروق":

تحصلت الطفلة إسراء آية قراشة، على أعلى معدل في شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19،71 وبذلك تكون قد حطمت كل الأرقام القياسية في شهادة التعليم المتوسط منذ بدايتها، حيث لم يسبقها أي مترشح آخر في هذا المعدل على مستوى ولاية الجلفة، “الشروق” زارت منزل الفتاة بحي بن جرمة وسط مدينة الجلفة حيث وجدناها رفقة أفراد من الطاقم التربوي للمؤسسة التي تدرس بها، وهي متوسطة الشهيد حمو محمد من أجل التبريك لها ومشاركتها هذه الفرحة رفقة عائلتها، إسراء آية البالغة من العمر 14 سنة أكدت في تصريحها لـ”الشروق اليومي”، أنها تفاجأت بهذا المعدل ولم تكن تتوقع حصولها عليه فكانت الفرحة فرحتان، وأشارت آية أن هذا النجاح المبهر كان بفضل إصرارها وعزيمتها ووالديها اللذين شجعاها على التفوق، إلى جانب الطاقم التربوي للمؤسسة التي تدرس بها حيث وفروا لها كل الإمكانيات للفوز.

وقالت آيه إنه لا يوجد أي سر وراء هذا المعدل مؤكدة في ذات السياق أنها لم تتلق أي دروس دعم ما عدا الدروس النظامية في المؤسسة، التي تتلقاها من لدن الأساتذة، إلى جانب استعمال التمارين اليومية في المواد الأساسية واستعمال اليوتوب، أحيانا، للمراجعة، كما أنها تأمل أن تحفظ القرآن الكريم خلال هذه الصائفة، وعن أمنيتها المستقبلية أكدت آية أن حلمها أن تصبح طبيبة وتختار اختصاص جراحة الأعصاب، وهي الأمنية التي تنتظر تحقيقها لأن مهنة الطب مهنة إنسانية حسبها وتسمح لها بمساعدة المرضى وهي أمنية والدتها، من جهته أكد والد آية أن الفضل الأول يعود للطاقم التربوي للمؤسسة الذي كان له الفضل الكبير في هذا النجاح، ومن جانب آخر قال مدير متوسطة الشهيد حمو محمد رضا الحر أنه لم يتفاجأ في معدل آية لأنها متعودة على هذه المعدلات وتمنى لها النجاح في مشاورها المستقبلي.