“لم أحتج إلى وقت كبير للانسجام مع الأهلي”

لاعب الأهلي المصري أحمد قندوسي:

عبر أحمد قندوسي، لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز على المقاولون العرب (2-1)، في اللقاء المؤجل من الجولة 17 بالدوري الممتاز، لافتا إلى أن معنويات لاعبي الأحمر مرتفعة قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورتس”، أن الفريق يسيطر بخطوات واثقة في مشواره ببطولة الدوري، وأن تعزيز الصدارة كان مهما للغاية وتوسيع الفارق مع المنافسين في البطولة.

وأشار: “لم أحتج إلى وقت كبير للانسجام، بفضل الروح الإيجابية بين اللاعبين، أنا أعتز باللعب وسط هذه المجموعة المميزة داخل الفريق”.

وأضاف: “حصلنا على دفعة معنوية كبيرة قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، ونعلم جيدا صعوبة المهمة، وسوف نلعب من أجل الفوز واستكمال المنافسة على التأهل في البطولة الإفريقية”.

وحرص قندوسي على توجيه الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها المستمر للاعبين، مؤكدا أنهم الدافع الأكبر وأن مساندتهم تمنح الفريق دوافع كبيرة.

وقال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن أحمد قندوسي، بعد ما نجح في تسجيل الهدف الثاني أمام القطن الكاميرون إنه “لاعب فعال وبصمته إيجابية”، حيث يسعى الجهاز الفني للأهلي لتحقيق أكبر استفادة من الدولي الجزائري الذي يعد من أهم صفقات الأهلي في الفترة الماضية، حيث يمكنه حل أزمة الأهلي الهجومية والتي يعاني منها بعض الوقت وبالأخص عند إنهاء الهجمات.