“لم أكن عاطلا قبل التعاقد مع بلوزداد ومستعد للمغادرة”

عوقب بشهر ويمنع من دخول الميدان وغرف تغيير الملابس.. الكوكي:

عوقب المدرب التونسي لفريق شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، بشهر نافذ مع منعه من دخول أرضية الميدان وغرف تغيير الملابس، بسبب طرده على خلفية احتجاجه المتكرر وتفوهه بكلمات “بذيئة”، بحسب ما كشفت عنه الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

وفضلا عن هذه العقوبة، اتخذت لجنة الانضباط التابعة للرابطة خلال اجتماعها، قرار تغريم المدرب الكوكي بقيمة 100 ألف دينار جزائري، عقب مثوله أمام ذات الهيئة اليوم أيضا. وتم طرد الكوكي خلال نهائي كأس الجزائر الذي خسره فريقه شباب بلوزداد، يوم 22 جوان الفارط بملعب ميلود هدفي بوهران، أمام جمعية الشلف (1-2 بعد الوقت الإضافي). وبهذا، سيضيع المدرب السابق لوفاق سطيف أربع مباريات لتشكيلة “العقيبة” في البطولة الوطنية.

وأبدى نبيل الكوكي مدرب نادي شباب بلوزداد استعداده للانسحاب من منصبه مع نهاية الموسم الجاري، في حال قررت إدارة “السياربي” التخلي عن خدماته.

وقال الكوكي عقب مثوله أمام لجنة الانضباط: “أن تقود شباب بلوزداد للمحافظة على لقب البطولة، والتتويج به للمرة الرابعة تواليا، ليس بالأمر الهين”.

وأضاف: “أنا محترف، ولا يزعجني أبدا اقتراح بعض الأطراف لأسماء مدربين لخلافتي على رأس الجهاز الفني، وأعتقد أن هذا من حق الإدارة التي تهمها مصلحة النادي قبل كل شيء”.

وتابع في تصريحات لوسائل الإعلام: “أنا جاهز للمغادرة إذا طلب مني ذلك، وحتى أكون واضحا أمتلك عروضا كثيرة حاليا، والحمد لله أنا راض عن كل ما قدمته للفريق”. وختم: “لم أكن عاطلا قبل التعاقد مع الشباب، لقد أتيت من فريق كبير هو الصفاقسي، وقبله كنت في فريق عالمي اسمه وفاق سطيف، وقبل الوفاق أتيت من فريق معروف على الساحة الأفريقية هو المريخ السوداني”.