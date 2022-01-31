لم ألعب في “الكان” لكنني سعيد بتواجدي في المنتخب

اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان:

كشف اللاعب الدولي الجزائري، آدم زرقان، عن الأسباب التي ساهمت في خروج “الخضر” من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا 2021 الجارية بالكاميرون، وفي مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين والمتابعين لحامل اللقب.

ويرى آدم زرقان، وسط ميدان شارلوروا، في تصريحات لـ”لي سبور +” البلجيكي، نشرها موقع العربي الجديد، بأن الظروف المناخية لعبت دوراً في الوجه الباهت الذي قدمه منتخب بلاده في العرس القاري، حتى إنه هو وزملاءه شعروا بالاختناق لغياب الأوكسجين.

وقال آدم زرقان: “كلاعبين، ربما نجد سهولة اللعب في الطقس البارد مقارنة بالكاميرون التي فيها شعرنا بالاختناق وغياب الأوكسجين، حتى في عملية الإحماء وجدنا صعوبة كبيرة، وحتى الجري لم يكن لينفع”.

وتحدّث اللاعب السابق لنادي بارادو عن وضعيته في المنتخب الجزائري كونه لم يشارك ولو لدقيقة في تشكيلة المدير الفني جمال بلماضي خلال المباريات الثلاث التي لعبها “الخضر” أمام سيراليون، غينيا الاستوائية وساحل العاج. وقال بهذا الخصوص: “في كل الأحوال، كنت سعيداً لوجودي مع المنتخب الجزائري في كأس أفريقيا، ولقد تحدث معي المدرب جمال بلماضي وحفزني على العمل أكثر للمشاركة في التشكيلة الأساسية”. وكان آدم زرقان قد شارك أساسيا في المباراة التحضيرية التي سبقت كأس أمم أفريقيا أمام غانا في قطر، لكنه غاب عن الظهور في البطولة بعدما دخل في منافسة قوية مع الرباعي راميز زروقي، هاريس بلقبلة وإسماعيل بن ناصر إضافة إلى سفيان بن دبكة.