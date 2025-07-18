لم تأكل منذ 5 أيام.. امرأة فلسطينية تستغيث من شدة الجوع

تداولت الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو لامرأة غزية نازحة تستغيث من شدة الجوع لكونها لم تأكل منذ خمسة أيام ما جعلها تبدو هزيلة ومرهقة وشاحبة الوجه.

وقالت السيدة التي كانت تتواجد بمستشفى الشفاء بمدينة غزة، إنها تعيش بمفردها بعد وفاة والديها، بينما لا تعرف شيئا عن باقي أفراد الاسرة الذين يعيشون في نواحي متفرقة من القطاع بسبب الحرب لذلك لا تستطيع أن تتنقل وتسأل عنهم.

وأكدت المرأة التي أنهكها الجوع، أنها باتت تصاب بالدوخة ولا تستطيع أن تمشي باستمرار بل تجلس أحيانا لأن جسدها الضعيف لم يعد قادرا على حملها.

وقد أصبح هذا المشهد يتكرر في غزة كثيرا في ظل استمرار المجاعة والحرب الوحشية التي يقودها الكيان الصهيوني ضد القطاع الامر الذي أدى إلى وفيات كثيرة خاصة بين الأطفال.

“خمسة أيام بلا طعام”.. استغاثة نازحة فلسطينية في مستشفى الشفاء بمدينة #غزة في ظل استمرار المجاعة وحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع لقراءة المزيد: https://t.co/7lLRSUDyOr pic.twitter.com/9MyoPD0wu5 — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) July 17, 2025

أثار هذا الفيديو استياء الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الذين هالهم منظر المرأة التي فقدت الكثير من وزنها وكتب:

زياد وهيبي:

“المرأة عظام وجهها بانت وذاب اللحم عن وجهها، أما آن لكم يا مسلمين أن تتحركوا لا حول ولا قوة إلا بالله”

وقالت أحلام عامر: “نعوذ بالله من هذا العجز ونحن نرى إخواننا تحت هذا العذاب، اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها”

وكتب مصطفى زيزو:

“حسبنا الله ونعم الوكيل في أعداء الاسلام والمسلمين، اللهم زلزل أمريكا والصهاينة والمتآمرين العرب على اخواننا المستضعفين المسلمين في غزة، اللهم انصر اخواننا المجاهدين نصرا قريبا يا ربي العالمين”.