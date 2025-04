“لم تستطع تأمين نفسها”.. ما محتويات حقيبة وزيرة الأمن الأمريكية التي تمت سرقتها؟

تفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع أنباء تعرض وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، للسرقة داخل مطعم شهير، بالقول إنها لم تستطع حتى تأمين نفسها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المسؤولين الأمريكيين بأن محفظة نويم، سُرقت مساء الأحد، أثناء وجودها في أحد المطاعم وسط العاصمة واشنطن.

وأضافت أن المحفظة كانت تحتوي على 3 آلاف دولار نقدًا، إلى جانب شارة الدخول الخاصة بها، وأدوية ووثائق أخرى.

وفيما قال نشطاء إنها لم تستطع تأمين نفسها وتتشاطر على المهاجرين، قام صانعو محتوى بمحاكاة الحادثة بطريقة ساخرة جدا.

OMG this is a parody about Kristi Noem’s purse being allegedly stolen! 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/5DH5zZROUH

— Suzie rizzio (@Suzierizzo1) April 22, 2025