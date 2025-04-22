“لم تستطع تأمين نفسها”.. ما محتويات حقيبة وزيرة الأمن الأمريكية التي تمت سرقتها؟

تفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع أنباء تعرض وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، للسرقة داخل مطعم شهير، بالقول إنها لم تستطع حتى تأمين نفسها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المسؤولين الأمريكيين بأن محفظة نويم، سُرقت مساء الأحد، أثناء وجودها في أحد المطاعم وسط العاصمة واشنطن.

وأضافت أن المحفظة كانت تحتوي على 3 آلاف دولار نقدًا، إلى جانب شارة الدخول الخاصة بها، وأدوية ووثائق أخرى.

وفيما قال نشطاء إنها لم تستطع تأمين نفسها وتتشاطر على المهاجرين، قام صانعو محتوى بمحاكاة الحادثة بطريقة ساخرة جدا.

OMG this is a parody about Kristi Noem’s purse being allegedly stolen! 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/5DH5zZROUH — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) April 22, 2025

وصرحت تريشيا ماكلولين، مساعدة الوزيرة، لشبكة “نيوزنايشن”، بأن نويم كانت تتناول العشاء حين سرق لص المحفظة التي كانت تحتوي أيضًا على جواز سفرها، ورخصة القيادة، وعدد من الشيكات الفارغة، بالإضافة إلى مفاتيحها الشخصية.

وأوضحت ماكلولين أن الوزيرة كانت تحتفل بعيد الفصح رفقة عائلتها، وهو ما يفسّر وجود هذه الأغراض معها.

وأضافت: “كانت النقود بحوزتها لأنها تولّت استضافة أفراد عائلتها، بما في ذلك الأبناء والأحفاد، وتكفّلت بمصاريف الأنشطة والعشاء وهدايا عيد الفصح.”

وأشارت شبكة CNN، التي كانت أول من نقل الخبر، إلى أن اللص استولى كذلك على حقيبة تحتوي على أدوية ومستحضرات تجميل تخص الوزيرة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، فقد ظنت الوزيرة في البداية أن أحد أحفادها قد لامس ساقها، قبل أن تكتشف بعد لحظات اختفاء الحقيبة، فيما أكدت الأخيرة لقناة “إن بي سي نيوز” أن الحادثة قيد التحقيق.

من جهته، أفاد مسؤول أمني بأن جهاز الخدمة السرية راجع تسجيلات كاميرات المراقبة في المطعم، حيث أظهرت اللقطات رجلًا أبيض مجهول الهوية، كان يرتدي كمامة، وهو يسرق حقيبة الوزيرة قبل أن يغادر المكان.

ووفق المصدر، فإن جهاز الخدمة السرية بدأ تحقيقا لتتبع أي استخدام لأدوات نويم المالية.

وتُعد نويم (53 عاما) شخصية بارزة في استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للهجرة، والتي تتضمن خططا لترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين.

ووزارة الأمن الداخلي إحدى أكبر الوكالات الحكومية المسؤولة عن كل شيء من حماية الحدود والهجرة إلى الاستجابة للكوارث والخدمة السرية الأميركية.