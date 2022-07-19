 “لم تكبري بعد يا ليز”.. لمن وجهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية هذا الرد؟

وجهت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخروفا، ردا قاسيا لوزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، التي أعلنت عن رغبتها في التحدث مباشرة مع بوتين ومحاصرة لافروف.

وقالت زاخروفا عبر حسابها عل يليغرام، موجهة كلامها لـ”ليز”: “لم تكبري بعد يا ليز لتصبحي “محاصرة ” ومتحدثة” في إشارة إلى زيارة وزيرة الخارجية البريطانية إلى موسكو ومقابلتها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأضافت زاخروفا: “نتذكر كيف انتهت محاولة هذه المرأة متواضعة التعليم لـ (الاتصال وحصار) سيرغي لافروف في موسكو بالخزي عندما لم تفهم حتى ما كانت تتحدث عنه وخلطت الأسماء الجغرافية، ما أجبر السفيرة البريطانية لدى موسكو خلال المفاوضات على الهمس في أذن ليز تراس بالإجابات الصحيحة، وتصحيح رئيسها بعد كل خطأ ارتكبته”.

وواصلت المتحدثة الرسمية باسم خارجية روسيا استفزاز ليزا بقولها” الأنكى هو ما حدث على المنضدة أثناء الغداء الرسمي فيما بعد، في غياب الآداب العامة للمائدة، حتى تمكنت من تحويل القصر العريق إلى حانة إنجليزية رثة الهيئة”.

وذكر موقع “روسيا اليوم” أن السفيرة بريطانيا طافت بالأروقة السياسية في موسكو في محاولة منها لمحو آثار الإحراج الذي تسببت فيه ليز.

يذكر أن ليز تراس، قد أعلنت في وقت سابق عن استعدادها لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين إذا ما تم انتخابها رئيسة للوزراء، حيث قالت: “أنا على استعداد لمحاصرة سيرغي لافروف، وعلى استعداد للتحدث مباشرة إلى بوتين ودعوته إلى محادثة بمشاركة دول كبيرة مثل الهند وإندونيسيا”.