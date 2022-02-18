لم تكن لفتة إنسانية.. المقعدة التي رحب بها السيسي خلال مؤتمر الطاقة وزيرة اسرائيلية!

تداولت مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يرحب بسيدة مقعدة خلال افتتاح مؤتمر الطاقة بالقاهرة.

يظهر في الفيديو الرئيس المصري داخلاً إلى قاعة فيها حشد كبير. وبعد إلقاء التحيّة على الحضور، توجّه إلى شابّة مُقعدة ورحّب بها.

وجاء في التعليقات المرافقة: “في لفتة إنسانيّة، الرئيس السيسي يتوجّه للترحيب بفتاة من ذوي الهمم خلال افتتاح معرض إيجيبس 2022”.

وانتشر الفيديو بهذا السياق على مواقع إخباريّة محليّة وعربيّة وعلى صفحات وحسابات على موقعي فيسبوك وتويتر، واعتبر مغردون أن ما قام به السيسي لفتة إنسانية تستحق الإشادة.

وبحسب ما أفاد تقرير فرانس برس حول صحة الأخبار فإن ناشري الخبر أغفلوا الإشارة إلى أن السيّدة المقعدة الظاهرة في الفيديو ليست مجرّد “شابّة من ذوي الهمم” مثلما أوحت المنشورات، بل هي وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرّار.

وأضاف التقرير أن ما يظهر في الفيديو هو افتتاح الدورة الخامسة من “مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022” في القاهرة الاثنين، بمشاركة مسؤولين محليين وأجانب في قطاع الطاقة.

ونشر الفيديو حساب السفارة الإسرائيليّة في القاهرة على تويتر، مرفقاً بشكر للرئيس المصري على “إلقاء التحيّة الخاصّة على وزيرة الطاقة”.