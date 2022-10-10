لم نتجرع غياب الخضر عن المونديال القطري وسنعود بقوة مستقبلا

قال إنه واثق من نجاح العرس العالمي.. بلومي:

أبدى اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي ثقته بنجاح قطر في التحدي الضخم الذي ينتظرها بعد قرابة شهر من الآن وهو كأس العالم، مضيفا أن نسخة قطر 2022 ستكون الأفضل في تاريخ كأس العالم، وقال في حوار خص به جريدة الشرق القطرية نشر أمس:” دون مجاملة، أقول إن ما أنجزته دولة قطر في السنوات الأخيرة بخصوص المنشآت الرياضية والملاعب الضخمة التي ستجرى فيها مباريات المونديال، يدعو للفخر لنا كعرب، شخصيا وبعدما شاهدته خلال منافسة كأس العرب الأخيرة التي جرت في قطر وتوج بها منتخب بلدي الجزائر قبل سنة، سواء من حيث روعة الملاعب والتنظيم المحكم والإمكانيات الضخمة، لن أتردد في القول إني واثق جدا من أن قطر ستنظم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم من كافة المستويات.

وعن الحملة التي تتعرض لها قطر لتشويه سمعتها قبل المونديال قال المتوج بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا سنة 1981: “شخصيا، لست مطلعا على ما يقال هنا وهناك، كل الأصداء التي تصلني عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم إيجابية، والحملات التي تقودها وسائل الإعلام الأجنبية لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تثني أبدا من عزيمة قطر على النجاح في التحدي الكبير التي هي مقبلة عليه، وليس لديَّ أدنى شك في أن كل زوار قطر خلال فترة المونديال سيجدون كل الترحاب وسينبهرون بما سيشاهدونه”.

وعن توجيه الدعوة لرابطة الأنصار الجزائرية لتشجيع العنابي المنتخب القطري في المونديال أكد الدولي الجزائري أن ذلك أمر رائع: “الجماهير الجزائرية معروفة بمساندتها الكبيرة للمنتخبات العربية في مثل هذه المنافسات الكبرى، ومن هذا الباب أؤكد أن كل الجماهير الجزائرية ستكون خلف العنابي والمنتخبات العربية المشاركة في المونديال، وشخصيا أتمنى من كل قلبي أن تنجح المنتخبات قطر، السعودية، تونس والمغرب في تقديم وجه مشرف للعرب في كأس العالم، وأستغل الفرصة للتأسف عن غياب منتخب بلدي الجزائر عن هذا المونديال، وأؤكد لك أن كل الجزائريين لحد الآن لم يتجرعوا بعد الإقصاء من بلوغ المونديال، على كل حال هذه هي كرة القدم وإن شاء الله سنعود أقوى من ذي قبل”.