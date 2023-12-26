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رياضة
رئيس ضمك السعودي يكشف:

لم نتصل بالشناوي ولدينا حارس الجزائر الأول..

ع.ع
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لم نتصل بالشناوي ولدينا حارس الجزائر الأول..

كشف خالد بن مشعط، رئيس نادي ضمك السعودي، حقيقة مفاوضات النادي مع محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وأكدت تقارير صحفية وجود مفاوضات من جانب ضمك مع محمد الشناوي لضمه في جانفي المقبل. وقال بن مشعط، خلال تصريحات إذاعية: “لا أعرف من قال هذه الشائعات، لكننا لم نتفاوض مع محمد الشناوي”.

وأضاف بن مشعط: “نحن لدينا مصطفى زغبة حارس الجزائر الأول، لماذا نضم الشناوي؟”. وتابع: “جلوس زغبة على دكة البدلاء ليس له علاقة بوجود مفاوضات من جانبنا مع محمد الشناوي”.

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