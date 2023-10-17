لم نجد الحلول أمام مصر.. وسليماني مهاجم كبير

محرز يجدد تضامنه مع القضية الفلسطينية ويؤكد:

أبدى قائد الخضر رياض محرز استياء كبيرا من التعادل أمام المنتخب المصري الذي لعب بـ 10 لاعبين فقط طيلة أغلب فترات اللقاء.

وقال رياض محرز في تصريحات بعد نهاية المباراة: “أنا محبط بعض الشيء بنتيجة المباراة، خاصة وأننا لعبنا أمام المنتخب المصري الذي خاض أغلب فترات اللقاء بعشر لاعبين لم نجد الحلول رغم العودة القوية لنا في نهاية أطوار المباراة، لم نستطع إيجاد الحلول في المباراة رغم القوة التي ظهرنا عليها في آخر 10 دقائق”، مضيفا: “يبقى لقاء ودي، لدينا مباراتين مهمتين في نوفمبر، ويجب التحضير والتركيز لهما بشكل جيد، لم نفقد أي شيء هي عبارة عن مباراة ودية… حضّرنا جيدا للمباراة. لكن البطاقة الحمراء بالنسبة لمنتخب مصر زادتهم عزيمة”، مضيفا: “اسلام سليماني، مهاجم كبير وبرهن في مشواره الدولي. واليوم أكد أنه المهاجم القوي للمنتخب”.

كما تحدث عن الجمهور الجزائري الذي حضر بقوة لمتابعة المباراة قائلا: “أشكر الجمهور كثيرا على حضورهم في المباراة، كما تطرّق محرز في الأخير، للحديث عن مجموعة الجزائر في الكان “نسعى للعب تصفيات مباريات المونديال بشكل جيد بعدها نحضّر لكان كوت ديفوار. مجموعتنا ليست صعبة وليست سهلة في الوقت نفسه”.

كما جدد الدولي الجزائري رياض محرز تضامنه الكبير اتجاه القضية الفلسطينية، قائلا: “أنا حزين كل يوم للفلسطينيين ما علينا إلا الدعاء لهم في صلاتنا”.

وكان محرز قد أعلن سابقا دعمه لأبناء غزة. عبر صفحته الرسمية على منصة “x” رفقة عدد من النجوم مثل كريم بن زيمة والبقية.