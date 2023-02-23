“لم نجلب رونالدو لِأنّنا نُريد لاعبا وليس نجما في مواقع التواصل”!

إدارة دورتموند بِخصوص عدم انتداب المهاجم البرتغالي

ردّت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني بِطريقة يمتزج فيها الجدّ بِالهزل، بِخصوص عدم انتداب النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان المهاجم رونالدو (38 سنة) قد انتقل في جانفي الماضي إلى نادي النّصر السعودي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

ونقلت صحيفة “كيكر” الألمانية، الخميس، على لسان المسؤول كارستن كرامر المدير العام لِنادي بوروسيا دورتموند، قوله بِشأن عدم جلبه لِرونالدو: “لا تعتمد إدارة نادي بوروسيا دورتموند على عدد المتابعين عبر الشبكات الاجتماعية. نحن فريق كرة قدم، هذه هي الفكرة الأكثر أهمية. يُمكننا الحصول على أفضل الأفكار التسويقية في العالم، ولكن إذا خسرنا داخل القواعد بِثلاثية نظيفة أمام فريق فرايبورغ، فلا فائدة من ذلك”!

للإشارة، فإن إدارة نادي دورتموند باعت المهاجم النرويجي آرلينغ هالاند إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الصّيف الماضي، بِقيمة 60 مليون أورو. ما يعني أنّه تملك الموارد المالية اللازمة لِجلب نجم آخر من فصيلة رونالدو، خاصّة وأن اللاعب البرتغالي بلغ “خريف” مشواره الرياضي.