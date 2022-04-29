لم نرد الصاع صاعين.. وهذا ما قلته لرئيس الاتحاد الغامبي

رئيس "الفاف" شرف الدين عمارة يؤكد:

احتوى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، شرف الدين عمارة، الأزمة مع الاتحاد الغامبي لكرة القدم، مشيرا إلى أنه اتصل شخصيا برئيس الاتحاد الغامبي، وشرح له الموقف، بعد الصراع وحرب البيانات التي اندلعت بين الطرفين، وهذا عقب تصريحات مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، الذي اتهم فيها الحكم الغامبي باكاري غاساما، بالتسبب في إقصاء “الخضر” من التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال عمارة: “لقد قلت سابقا أن تصريحات بلماضي خرجت عن سياقها وتم تأويلها.. لقد اتصلت شخصيا برئيس الاتحاد الغامبي، لقد كلمته بخصوص هذه النقطة وشرحت له الموقف، من المفروض التهدئة فالأمر لا يستدعي كل هذا التهويل”. وأضاف: “بخصوص البيانين الذين أصدرناهما في حق الاتحاد الغامبي والكاميروني.. نحن لم نرد الصاع صاعين أو شيء من هذا القبيل، لم نستخدم سوى حقنا ومن واجبنا كمسؤولين الدفاع عن حقوق الفدرالية والمنتخب”.

وواصل: “لا نرغب في الإساءة لأي طرف سواء الاتحاد الغامبي أو حتى الكاميروني، لسنا ضد أي طرف ولا نية لنا في المس بسلامة الحكم باكاري غاساما حسب ما قاله الاتحاد الغامبي، هذا التفسير بعيد كل البعد عن ما نصبو إليه”.

طائرة خاصة لنقل وفاق سطيف إلى القاهرة

وتطرق رئيس “الفاف” أيضا، في تصريحاته لوسائل الإعلام، على هامش حضوره مباراة نهائي دور الصحافة الرياضية، بالقاعة البيضاوية بالعاصمة، للحديث عن بلوغ وفاق سطيف نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بعد إقصائه الترجي التونسي.

وأكد عمارة الأخبار التي راجت مؤخرا، بشأن تخصيص طائرة خاصة لنقل فريق وفاق سطيف إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي المصري، قائلا: “أؤكد رسميا عن تخصيص طائرة خاصة لنقل بعثة وفاق سطيف إلى العاصمة المصرية تحسبا لنصف نهائي رابطة الأبطال أمام فريق الأهلي، ولكن الشيء الذي يجب أن أوضحه هو أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالفدرالية”.

وسيواجه أبناء عين الفوارة” نادي “القلعة الحمراء” في لقاء الذهاب من نصف نهائي رابطة الأبطال، يوم 7 ماي القادم في القاهرة، على أن تكون مباراة العودة يوم 14 ماي بملعب 5 جويلية الأولمبية”.