“لم نغلق بعد قائمة الاستقدامات وسنتعاقد مع لاعبين اثنين آخرين”

مناجير رائد القبة، ابراهيم شاوش يؤكد:

تعتزم إدارة رائد القبة التعاقد مع لاعبين اثنين قبل غلق قائمة الاستقدامات تحسبا للموسم الكروي الجديد (2025-2026)، بحسب ما علم من مناجير النادي المنتمي إلى الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-غرب)، ابراهيم شاوش.

وأوضح ابراهيم شاوش في تصريح لـ”واج”: “لم نغلق بعد قائمة الاستقدامات، سنجلب مدافعا إضافيا ومهاجما آخر يتمتع بالخبرة والتجربة لتعزيز الخطين الخلفي والأمامي”.

وأضاف: “قمنا باستقدامات مدروسة، اعتمدت على لاعبين يتمتعون بالخبرة وعناصر أخرى شابة تنشط على الأروقة وتمتاز بالسرعة والتي قدمت مردودا جيدا مع فرقها السابقة. تعداد الموسم الجديد جاء مدروسا أفضل من الموسم المنصرم، لأننا استفدنا من الأخطاء السابقة”.

وكشف شاوش أن أهم شيء سيتم التركيز عليه داخل الفريق هو “روح التعاون” وتفادي ما حصل في الفريق بالاعتماد على “سياسة الأسماء” التي اعتبرها “خطأ كبير” تم ارتكابه في السابق لتسببه في خلافات.

من جهة أخرى، نوّه ابراهيم شاوش، بالمدرب الجديد للرائد، عبد الرحمن رمضان، واصفا إياه بـ”القائد الحقيقي الذي كان الفريق في حاجة إليه”.

وأفاد: “لقد درسنا جيدا سيرته الذاتية التي نرى أنها تلائم الفريق، إنه شخص كفء ويتمتع بشخصية قيادية حقيقية. وأينما اشتغل رفع التحدي وهو ما منحه خبرة في التدريب. نقطة قوته الجانب التكتيكي ويمتلك الخطاب التحفيزي لتحقيق الانتصار، وهو ما كان ينقصنا الموسم الفارط”.

وفي ملف الاستقدامات، ضم رائد القبة، إلى حد الآن، 21 لاعبا جديدا في انتظار التعاقد مع عنصرين إضافيين آخرين، علاوة عن تجديد عقد أربعة عناصر ويتعلق الأمر بكل من صانع الألعاب، عبد الرحمن بلعلام، وسط الميدان مهدي بوباكور، المدافع اسماعيل قزاير والمهاجم سمير كرميش.

أما في ما يخص التحضيرات، خاض النادي العاصمي أول حصة تدريبية له مساء أول أمس الاثنين بملعب -الشهيد بن حداد- بالقبة، على أن يواصل التدريبات على نفس الميدان إلى غاية الفاتح أوت القادم.

بعدها يدخل الفريق في التربص الأول من 1 إلى 5 أوت المقبل بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر العاصمة)، ليعود إلى ملعبه ليتدرب من جديد ما بين 5 و9 من الشهر القادم، على أن يشد الرحال إلى تونس لإجراء معسكره الثاني من 10 إلى 20 أوت بمدينة حمام بورقيبة، والذي تتخلله ثلاث مباريات ودية، واحدة مع ناد تونسي من القسم الأول، وأخرى مع فريق ليبي من الرابطة الأولى أيضا، إضافة إلى مواجهة ناد جزائري من الفرق التي ستجري استعدادها بتونس، وفق ذات المتحدث.

وعقب هذا التجمع التحضيري، يعود الفريق “الأخضر والأبيض” إلى أرض الوطن لوضع آخر اللمسات قبل انطلاق البطولة، حيث سيجري عددا من المباريات الودية الإعدادية مع أندية جزائرية.

وكانت إدارة الرائد قد عينت التقني عبد الرحمان رمضان مدربا للفريق الأول، يوم الأحد، ليخلف المدرب السابق بوعلام شارف الذي فشل في تحقيق الصعود إلى الرابطة الأولى، حيث اكتفى بالوصافة (55 نقطة)، خلف الرائد، نجم بن عكنون (67 نقطة).

ومعلوم، أن عبد الرحمان رمضان -خريج أولمبيك نيم الفرنسي- قد تقمص ألوان العديد من الأندية عندما كان لاعبا، أبرزهم نيم ولوهافر في فرنسا، قبل أن ينتقل لألمانيا حيث كانت له تجربة مع أندية هانسا، روستوك وفرايبورغ.

كما درب بعض الأندية على غرار بوروسيا مانشغلادباخ الألماني (فئة أقل من 19 سنة) وأميان الفرنسي. وكان أولمبيك شارل لوروا البلجيكي (الدرجة الثانية)، آخر نادي دربه التقني الجزائري، الموسم الفارط.