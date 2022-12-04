لم نفكر أبدا في رونار وبلماضي باق إلى كأس العالم 2026

مصدر من الفاف يؤكد لـ"الشروق":

نفى مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأخبار التي راجت في مواقع التواصل الاجتماعي حول مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار واحتمال تدريبه للمنتخب الوطني خلفا للمدرب جمال بلماضي.

أكد مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الإخبار التي راجت مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي عن احتمال استقدام مدرب السعودية هيرفي رونار لتدريب الخضر في المرحلة القادمة،أخبار كاذبة وخاطئة ومروجوها يردون الاصطياد في المياه العكرة وضرب استقرار المنتخب قبل الاستحقاقات القادمة، وقال مسؤول في الاتحاد الجزائري لكرة القدم لـ”الشروق”: “تفاجأنا لبعض مروجي هذه الأخبار ولا نعرف حتى مصدرها الرئيس، لأن الاتحاد الجزائري لم يفكر ولو ثانية واحدة في هذا الأمر، لقد قالها رئيس الفاف جهيد زفيزف شهر سبتمبر المنصرم، أن جمال بلماضي باق في منصبه إلى غاية 23026 وهو يحمل مشروع ندعمه ونقف وراءه إلى غاية مونديال الولايات المتحدة، المكسيك وكندا”. محدث “الشروق”، أكد الأخبار التي نشرت في “الشروق” في عدد سابق، أن عقد المدرب الوطني متواجد في الأمانة العامة للفاف وسيتم الإمضاء عليه قبل نهاية السنة”.

مصدر “الشروق”، أكد أن رئيس الفاف جهيد زفيزف بصدد التحضير لعقد ندوة صحفية قريبا للحديث عن عديد القضايا الكروية، والإجابة عن عديد التساؤلات، في ما يخص مستقبل الكرة الجزائرية والتحضير إلى المنافسات القادمة والبداية ستكون كأس افريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر بداية من 13 جانفي 2023.

وعن اختيار مصطفى بسكري مديرا فنيا قال مصدر “الشروق”، إن التقني الجزائري وبشهادة مستشار الفيفا يملك برنامج ثري بإمكانه تطوير الكرة الجزائرية وأن الاختيار تم وفق معايير دقيقة نجح فيها بسكري بامتياز، عكس مرشحين آخرين الذين كانوا بعيدين كل البعد عن مستوى خريج المعاهد الجزائرية والذي يملك تجربة كبيرة تمكنه من النجاح في مهمته مع الاتحاد الجزائري، حيث بدأ في الاتصال بمساعديه وتكوين خليه بإمكانها العمل على إيجاد حلول لبعض القضايا العالقة على غرار تكوين المدربين التي عرفت تأخرا كبيرا مقارنة بدول مجاورة.

وفي ما يخص تجديد العقد مع شركة “أديداس” كممول للمنتخبات الوطنية قال أحد أعضاء المكتب الفدرالي لـ”الشروق” إن الفاف رفضت العديد من شركات الألبسة الرياضية وإن العقد الجديد المقدم من شركات “أديداس” هو الأحسن، مقارنة بالعقد السابق حيث تتحصل الفاف على مبلغ مالي وألبسة رياضية وعديد المزايا.