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لم يستحم منذ نصف قرن.. وفاة أقذر رجل في العالم عن عمر 94 عاما

الشروق أونلاين
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لم يستحم منذ نصف قرن.. وفاة أقذر رجل في العالم عن عمر 94 عاما
ح.م
الرجل المكنى “عمو حاجي” الذي لم يستحم على مدى أكثر من نصف قرن

توفي رجل إيراني كان يعرف بـ”الأكثر قذارة في العالم” لامتناعه عن الاستحمام لسنوات، عن 94 عاما، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، الثلاثاء.

ورحل الرجل المكنى “عمو حاجي” الذي لم يستحم على مدى أكثر من نصف قرن، الأحد في قرية دجكه بمحافظة فارس في جنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة “إرنا” الرسمية، الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الرجل كان يتفادى الاستحمام خشية أن يؤدي ذلك إلى “إصابته بالمرض”.

وذاع صيت الرجل الذي أمضى حياته عازبا. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تم إعداد وثائقي عنه عام 2013 بعنوان “الحياة الغريبة لعمو حاجي”.

وأشارت “إرنا” الى أنه قبل أشهر “وللمرة الأولى، أحضره بعض أهل القرية إلى الحمام من أجل الاغتسال”.

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