لم يسرقكم كان يصرف عليكم.. ابنة بن علي تثير جدلا بمنشور على فيسبوك

نشرت عدة تدوينات عن والدها

أثارت ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، الثلاثاء، الجدل على فيسبوك، بعد نشرها تدوينة تقول فيها لشعب بلادها عن والدها: “ماكانش يسرق فيكم…كان يصرف عليكم”.

وتداول ناشطون منشور نسرين بن علي، الذي اختلفت حوله الآراء، بين مؤيد لقولها ومثن على فترة حكم الرئيس زين العابدين وبين متهكم ومعارض وحاقد على عائلة الطرابلسي التي كانت حسبهم هي من تسيّر من خلف الستار.

ونشرت نسرين بعد ذلك عدة تدوينات تدافع فيها عن والدها وتطلب الدعاء له بالرحمة، شاكرة إياه على 23 سنة من الأمن والأمان، ومؤكدة بأنه كان محبا للشعب التونسي وساهرا على خدمته بكل ما أوتي من قوة.