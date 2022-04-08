لن أتأثر برحيل عمارة وبلماضي قدم لي الدعم

بعد الفوز على الطوغو وديا.. بوقرة يصرح:

اعتبر مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، استقالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، شرف الدين عمارة، من منصبه أمرا عاديا، مشيرا إلى أنه لن يتأثر بهذا القرار، في حال ترسيمه خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا بقاءه على رأس الطاقم الفني المحلي، ومواصلة التحضيرات الجدية للبطولة الإفريقية للاعبين المحليين (الشان) المقررة في جانفي القادم بالجزائر من 8 إلى 31 جانفي.

وفاز المنتخب المحلي وديا على نظيره الطوغولي، بهدف يتيم، حمل توقيع المهاجم خاليد دحامني، في الثانية 39 من بداية المباراة، التي شهدت تواجد الرئيس “المستقيل” شرف الدين عمارة بالمدرجات الشرفية، لملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقال بوقرة في الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة: “سواء كنت لاعبا أم مدربا، لن أتأثر برحيل رئيس “الفاف”، في حال قرر عمارة الرحيل، فإن ذلك لن يؤثر علي، وسأواصل عملي”، قبل أن يستدرك: “على كل حال، عمارة وفر لي جميع ظروف العمل، وهذا لا يمكن نكرانه”.

وتحدث بوقرة عن مواجهة الطوغو وتحضيرات المنتخب لـ”شان” 2023، قائلا في هذا السياق: “مباراة جيدة، ليس من السهل أن تشارك بفريق يشهد العديد من التغييرات وتحقق الانتصار، الهدف من المباراة المزدوجة هو معرفة المستوى الحقيقي للاعبين.. مباراة اليوم خصصتها لتجريب بعض العناصر، وفي المباراة الثانية، سأشرك اللاعبين الذين يملكون خبرة أكبر”، وتابع: “نخطط لتنظيم دورة مصغرة جوان القادم للتحضير الجيد للبطولة الإفريقية، بداية من هذا التاريخ سنبدأ في التحضير الجدي للشان”.

وعرج بوقرة للحديث عن نكسة المنتخب الوطني الأول وفشله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث قال: “صحيح أن الصدمة كانت كبيرة، ولكن الطاقم الفني مجبر على العودة إلى الواجهة، والعمل من جديد، لتحقيق الحلم ولو بعد أربعة أعوام قادمة”، قبل أن يبرز دور بلماضي في تألقه مع المنتخب المحلي: “بلماضي معلمي وملهمي، لقد قدم لي الدعم اللازم وكان السبب في وصولي إلى هذا المنصب”.

وسيخوض أشبال المدرب بوقرة مباراة ودية ثانية أمام نفس الفريق، يوم غد الأحد، بنفس التوقيت، العاشرة ليلا وعلى ذات الملعب. في وقت يواصل المنتخب الوطني تربصه بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، منذ يوم الأحد، الذي يمتد إلى غاية 10 أفريل الجاري.

وتم استدعاء 30 لاعبا من طرف الناخب الوطني لهذا المعسكر التحضيري وهم من الناشطين في البطولة الوطنية للرابطة المحترفة الأولى. والتحق ثلاثي شباب بلوزداد: شمس الدين نساخ، خير الدين مرزوقي ومحمد إسلام بلخير، بالتربص الجاري بسيدي موسى بعد المباراة المتأخرة لفريقهم أمام المضيف أولمبي المدية ضمن الرابطة الأولى.