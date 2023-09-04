“لن أترشح لرئاسة الفاف حاليا ولن أتوقف عن خدمة بلدي”

قال إنه يركز على العمل الفني والتدريبي وليس الإداري.. عنتر يحيى:

تحدث اللاعب الدولي السابق عنتر يحي عن الثورة الكروية التي تحدث هذه الأيام في السعودية بجلبها لأحسن اللاعبين في العالم، وعن أمور أخرى تخص تجربته في عديد الفرق التي لعبها لها، كما نفى جملة وتفصيلا ترشحه لرئاسة الفاف وقال إنه منصب إداري، مشيرا أنه يريد العمل في الميدان نظرا لتجربته الكبيرة.

خص اللاعب الدولي السابق عنتر يحي صاحب هدف التأهل للخضر لمونديال 2010 أمام المنتخب المصري سنة 2006 بأم درمان السودانية موقع “كوورة” الشهير بحوار تحدث فيه عن عديد الأمور حيث كان واضحا فيما يخص مسألة ترشحه لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم من عدمها وخلافة جهيد زفيزف، الذي استقال من منصبه شهر جويلية المنصرم بعد فشله بالظفر بمنصب في المكتب التنفيذي للكاف وقال: “الكلام كثير دائماً، ولكن في الوقت الحالي أضع كل تركيزي على العمل الفني والتدريبي وليس العمل الإداري، لأنني أحب ذلك بصفتي لاعبا سابقا لديه خبرات، وفي النهاية لن أتوقف على خدمة بلدي في أي مكان”.

الخضر يسير بشكل جيد مع بلماضي.. وسعيد لمحرز وسليماني

وعن رأيه في المنتخب الوطني ومدربه جمال بلماضي قال: “المنتخب الوطني يسير بشكل جيد مع المدرب جمال بلماضي، سعداء بما يقدمه مع محاربي الصحراء، حيث حقق إنجازات وشرف الجزائر، أما بشأن الفوارق بين الجيل الحالي وجيلي فلا أحب المقارنة لأن كل جيل في وقته يحاول تقديم الأفضل”.

وعن تسميته بقائد ملحمة أم درمان الفاصلة أمام منتخب مصر (2009).. وعن ذكرياته التي تبقى راسخة في الأذهان، أكد عنتر يحي أنه يحب تلك التسمية لأنها تعني التأهل إلى كأس العالم 2010 التي جرت بجنوب إفريقيا، على حساب أحد أحسن المنتخبات الإفريقية في تلك الفترة: “بالتأكيد لقب أحبه، لأنه يحمل ذكريات جميلة للغاية، حيث تأهلنا إلى كأس العالم 2010 على حساب منتخب مصر الذي كان من أقوى أجيال الفراعنة، وكان قد حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية في ذلك الوقت، ولكن نحن أيضًا كنا نمتلك جيلا قويا، كانت المنافسة بيننا لمدة عامين، وفي النهاية كل منا كتب صفحة للتاريخ في الكرة العربية والأفريقية.

وعن التجربة القصيرة التي خاضها مع نادي النصر السعودي الذي يضم حاليا عدد من النجوم يتقدمهم رونالدو قال المدافع الجزائري السابق: “قد تخوض تجربة أحيانًا تنجح أو العكس وتكتسب منها الخبرة، لكنني تشرفت باللعب مع النصر، وأرسل تحياتي للجماهير. ما يحدث الآن بالكرة السعودية فخر لنا كعرب، نفخر بهذا التطور مع اللاعبين الحاليين في النصر، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهؤلاء لديهم دور كبير ومؤثر، وأتمنى للعالمي التوفيق في الفترة المقبلة”.

ذكرياتي في اتحاد العاصمة ولا يهمني سوى الجمهور

وعن رأيه في انتقال الدولي الجزائري رياض محرز للأهلي السعودي، قال عنتر يحيى: “رياض نجم كبير نفتخر به في الجزائر والعالم العربي، وسيكون إضافة كبيرة للأهلي، وأتمنى أن يواصل مسيرته الناجحة معه ومع الخضر، كذلك الأمر للاعب إسلام سليماني لاعب قرطبة البرازيلي، فهو لا يقل عن رياض، ومحترف يعرف كيف يختار طريقه”.

كما تحدث عن جربته في الترجي الرياضي التونسي وقال إنها كانت تجربة رائعة يحمل فيها ذكريات جميلة: “ما زلت أتابع الفريق وأتواصل مع جماهيره حتى الآن”، مضيفا أنه ما زال يحتفظ في ذاكرته أن اللاعب الدولي الفرنسي لوران بلان لعب معه، مضيفا: “كنت أشاهده منذ صغري في شاشات التلفزيون، وأعجبت بأدائه، وكان لي الحظ اللعب معه في إنتر ميلان. كنت وقتها لاعبًا شابًا، وكان لاعبًا رائعًا سواء على المستوى الفني، أم الشخصي.

وعن رأيه في كولر مدرب الأهلي المصري، الذي دربه في بوخوم الألماني قال: “كولر مدرب كبير وذكي على المستوى التدريبي، وإنسان محترم على المستوى الشخصي. تدربت معه لمدة 4 سنوات ونصف في بوخوم، يعرف كيفية التعامل مع اللاعبين ولم تكن له أي مشكلة سواء مع الصيام أو جنسية الشخص الذي يتعامل معه، وما زلت أتواصل معه… إنه مكسب كبير للنادي الأهلي لأنه مدرب يرغب في تحديث طموحاته، وأتمنى له التوفيق مع الأهلي، لكن ليس أمام اتحاد العاصمة في مباراة كأس السوبر الأفريقي (15 سبتمبر)”، مشيرا حول سؤال شعوره بالظلم في اتحاد العاصمة بعد رحيله عن منصب المدير الرياضي: “ذكرياتي في الاتحاد كبيرة، ولا يهمني سوى الجمهور فقط، والأشخاص الذين عملت معهم في ذلك الوقت، غير ذلك لا أضع أي اهتمام لشيء آخر” قال بطل ملحمة أم درمان.