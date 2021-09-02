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الجزائر

لن أتنازل عن شهادتي.. احتجاج افتراضي لأصحاب عقود الإدماج

الشروق أونلاين
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لن أتنازل عن شهادتي.. احتجاج افتراضي لأصحاب عقود الإدماج

احتل هاشتاج “لن أتنازل عن شهادتي” مقدمة المواضيع الأكثر تداولا في الجزائر عبر موقع تويتر وحمل مطالب أصحاب عقود الإدماج الرافضين لتعليمة وزارة التربية القاضية بتثبيتهم في مناصب أدنى من شهاداتهم.  

وانتشرت موجة الرفض للقرار عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبنت جميعها هاشتاج” لن أتنازل عن شهادتي”.

وشارك الآلاف الهاشتاج عبر موقع التويتر حيث رفض المعنيون التنازل عن شهاداتهم مقابل إدماجهم في مناصب أدنى من شهاداتهم الجامعية وتوقيع تعهد كتابي يؤكد ذلك.

وكانت مديريات التربية قد شرعت في استقبال التعهدات وأشارت إلى أنه سيتم استقبال تعهدات الدفعة الأولى للأعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، والذين يشغلون مناصب في قطاع التربية، لإدماجهم في رتبة أدنى من الشهادة مقابل مقابل التزام كتابي مصادق عليه من طرف مصالح مديرية التربية أو مصالح البلدية.

وحددت وزارة التربية آخر أجل لقبول هذه التعهدات لبداية عملية الإدماج، بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي والإدماج في رتب أدنى من مستوياتهم العلمية، إيداع التعهد الكتابي مع ذكر الرتبة المراد شغلها من بين الرتب المرخصة ،وهذا قبل 9 سبتمبر 2021.

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التعليقات
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  • احمد

    الاف الموظفين توظفوا باقل من شهاداتهم و عن طريق المسابقات و هؤلاء يمجون بلا مسابقة و يشترطون على الدولة عدم التنازل على مستواهم منذ بدأ الادماج نزل مستوى الوظائف تجد متصرف اداري من المدمجين يعمل سكرتير او لا يعمل اي شيء و لهذا يجب تنويع الرتب لان اغلب الندمجين خرجي جامعات سيصبح عدد المتصرفين اكثر من الرتب الادنى

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