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رياضة
بونجاح يرد على الفرنسيين:

لن ألعب في فريق أصبح صغيرا في فرنسا

الشروق الرياضي
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لن ألعب في فريق أصبح صغيرا في فرنسا

تعرض الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، لهجوم فرنسي شرس من بعض وسائل الإعلام الفرنسية.

وجاء هذا الهجوم الشرس وغير المفهوم من طرف بعض المواقع الفرنسية، المقربة من نادي لانس، الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسية، وذلك بعد أن رفض بونجاح الانتقال إلى هذا الأخير، مُفضلا الاستمرار مع فريقه. ولم يتردد موقع “لو لونسوا”، في وصف نجم منتخب الجزائر بـ”المُهاجم الذي لم يُثبت نفسه في المُستوى العالي”، مُبديا استغرابه من مُطالبته براتب سنوي لا يقل عن مليوني يورو، مُقابل انتقاله إلى فرنسا. وأضاف الموقع أن بونجاح طلب مبلغا ماليا كبيرا، رغم أنه لم يسبق اله ٔن نشط في أوروبا، وقضى جميع مشواره الكروي ما بين الدوريات الجزائري والتونسي والقطري حاليا.

واعتبر الموقع أن رأس الحربة القناص، رغم تمكنه من تسجيل أهداف عديدة مع السد، إلا أن ذلك لا يعني شيئا، معللا ذلك بأن مستوى الكرة في الخليج متواضع، بحسب وجهة النظر الفرنسية.

وجاء الرد سريعا من بطل كأس أفريقيا 2019، حيث أكد بونجاح من جهته أنه غير مُتحمس للعب في فريق أصبح صغيرا في فرنسا، ولا يقدم له أي ضمان لا رياضيا ولا ماديا، وهو ما يُفسر رده السلبي على الوكلاء الذين أرادوا نقله إلى نادي الشمال الفرنسي.

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