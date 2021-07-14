لن ألعب في فريق أصبح صغيرا في فرنسا

لن ألعب في فريق أصبح صغيرا في فرنسا
تعرض الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، لهجوم فرنسي شرس من بعض وسائل الإعلام الفرنسية.
وجاء هذا الهجوم الشرس وغير المفهوم من طرف بعض المواقع الفرنسية، المقربة من نادي لانس، الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسية، وذلك بعد أن رفض بونجاح الانتقال إلى هذا الأخير، مُفضلا الاستمرار مع فريقه. ولم يتردد موقع “لو لونسوا”، في وصف نجم منتخب الجزائر بـ”المُهاجم الذي لم يُثبت نفسه في المُستوى العالي”، مُبديا استغرابه من مُطالبته براتب سنوي لا يقل عن مليوني يورو، مُقابل انتقاله إلى فرنسا. وأضاف الموقع أن بونجاح طلب مبلغا ماليا كبيرا، رغم أنه لم يسبق اله ٔن نشط في أوروبا، وقضى جميع مشواره الكروي ما بين الدوريات الجزائري والتونسي والقطري حاليا.
واعتبر الموقع أن رأس الحربة القناص، رغم تمكنه من تسجيل أهداف عديدة مع السد، إلا أن ذلك لا يعني شيئا، معللا ذلك بأن مستوى الكرة في الخليج متواضع، بحسب وجهة النظر الفرنسية.
وجاء الرد سريعا من بطل كأس أفريقيا 2019، حيث أكد بونجاح من جهته أنه غير مُتحمس للعب في فريق أصبح صغيرا في فرنسا، ولا يقدم له أي ضمان لا رياضيا ولا ماديا، وهو ما يُفسر رده السلبي على الوكلاء الذين أرادوا نقله إلى نادي الشمال الفرنسي.