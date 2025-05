لن تصدق ما قالته والدة “ميا شيم” عن حماس بعد الاعتداء على ابنتها في تل أبيب!

بعد تفجير قضية الاعتداء جنسيا وفي تل أبيب على الأسيرة الصهيونية السابقة لدى كتائب القسام، ميا شيم، تناقلت وسائل إعلام عبرية تصريحات لوالدتها تؤكد من خلالها أن ابنتها كانت أكثر أمانا لدى حماس.

وقالت كيرين شيم، والدة الأسيرة الإسرائيلية-الفرنسية، في تصريحات لصحيفة “التايمز” البريطانية إن ابنتها “ميا شيم كانت في أمان أكثر في أنفاق غزة من شقتها بتل أبيب، وأنها في حالة نفسية صعبة للغاية، بل وأسوأ مما كانت عليه في أسر حماس”.

وأضافت: “عندما التقينا بعد الأسر، لم تستطع التوقف عن البكاء، كانت منحنية وتبكي بلا سيطرة، مررتُ بمواقف صعبة معها، وأعرف ابنتي، لكنها الآن (في إسرائيل) في حالة انهيار تام. عادت ابنتي من الأسر في حالة بدنية ونفسية سيئة للغاية، ولكن ليس كما هي الآن”.

وكانت ميا شيم قد صرحت أيضا أنها كانت خائفة من الاغتصاب في غزة لكن ذلك لم يحدث لها إلا في منزلها حيث كانت تشعر بالأمان، ما جعل نشطاء يعلقون بالقول إن الرواية الصهيونية تتهاوى وحدها.

من جانبها نقلت صحيفة معاريف العبرية على موقعها العديد من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، لعل أبرزها الجزم بأن “إسرائيل ليست فقط قاتلة للمدنيين الأبرياء في غزة، بل أيضا إحدى أكثر المناطق خطورة على الحياة الجنسية”.

وتقول الصحيفة إنه، “بحسب التقارير الرسمية، فمن بين آلاف الشكاوى المقدمة كل عام بشأن الجرائم الجنسية في إسرائيل، فإن نسبة صغيرة فقط منها تؤدي إلى توجيه اتهامات وإدانات”.

وحتى في قضية الأسيرة السابقة ميا، فرغم أن المشتبه فيه وجد أنه يكذب على جهاز كشف الكذب، فقد تم إطلاق سراحه من الحجز بسبب عدم وجود أدلة، ولم يتم توجيه اتهام إلى شاهد رئيسي حتى الآن.

ومنذ أيام قلائل، تصدّرت شيم الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد كشفها أمرا خطيرا حصل لها في تل أبيب، بينما عاشت أياما في قطاع غزة دون أن تتعرض لسوء أو لأمر مماثل.

وأعلنت الأسيرة تعرضها للاغتصاب في تل أبيب من طرف مدرب لياقة بدنية شهير، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكوى ضده والتحقيقات جارية لإثبات الواقعة التي أحست بها ولكنها لم تتذكر تفاصيلها لإعطائها مخدرا حسب الاحتمالات الواردة في القضية.

وقالت شيم البالغة من العمر 22 عاما، خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة 12 العبرية إن خيارها بالتحدث علنًا جاء من أجل “استعادة نفسها”، مضيفة: “قررت أن أقول الحقيقة. لست الطرف الذي ينبغي عليه أن يختبئ”.

وأضافت: “كان هذا أعظم خوف في حياتي – قبل الأسر، وأثناء الأسر، وحدث لي بعد الأسر، في منزلي، المكان الذي شعرت فيه بالأمان”.

⚡️🇮🇱JUST IN: Mia Schem during her interview with CH12 about the rape case she filed against a trainer in Israel:

“This was the greatest fear of my life — before captivity, during captivity, and it happened to me after captivity, in my own home, the place where I felt safest” pic.twitter.com/5XtnTRv89a

— Suppressed News. (@SuppressedNws) May 3, 2025