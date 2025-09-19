“لن نستسلم.. والجزائر لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين”

ممثلها لدى الأمم المتحدة ومندوبها بمجلس الأمن الدولي السفير بن جامع:

فشل قرار وقف إطلاق النار في غزة وصمة أخرى على ضمير الإنسانية

الكيان الصهيوني ليس محميا بالقانون الدولي بل بالانحياز في نظامنا الدولي

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، مساء الخميس بنيويورك، أن فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وصمة أخرى على ضمير الإنسانية، مشددا على أن الجزائر، وكما تعهد به رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين وستطالب دائما بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

واستهل بن جامع كلمته، عقب إخفاق المجلس في التصويت على مشروع القرار إثر استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضده فيما حاز على تأييد الأعضاء الـ14 الآخرين، بتقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني وتحديدا في غزة، وقال: “نحن الجزائريون نسمعكم أيها الأشقاء والشقيقات الفلسطينيين والفلسطينيات، سامحونا وتحديدا أنتم في غزة حيث تأكلكم النيران ويخنقكم الركام، سامحونا لأن هذا المجلس لم يتمكن من إنقاذ أطفالكم”، الذين قتل الكيان الصهيوني أكثر من 18 ألف منهم، و”أيضا لأن المجلس لم يتمكن من حماية نسائكم اللواتي استشهد منهن أكثر من 4 آلاف، سامحونا لفشل المجلس في الدفاع عن أطبائكم وعن ممرضاتكم وممرضيكم الذين استشهد منهم أكثر من 1400 فرد وصحفييكم الذين استشهد منهم أكثر من 250 وأيضا لم يتمكن من حماية عامليكم في المجال الإنساني” الذين قتل الكيان الصهيوني أكثر من 500 منهم .

كما أعرب عن الاعتذار من الفلسطينيين “لأن المجاعة تنتشر اليوم في غزة ولم يتمكن هذا المجلس من وقفها ولا حتى من التحرك للتنديد بها، كما لم يتمكن من وقف تهجيركم القسري ومن كسر الحصار على غزة ومن الحيلولة دون تحويل المساعدات الإنسانية إلى سلاح”.

واستطرد بن جامع يقول: “العالم يتحدث عن الحقوق وينادي بها ويحرمكم أنتم منها أيها الفلسطينيون والفلسطينيات، سامحونا لأن جهودنا الحقيقية قد تبددت بسبب الرفض، على الرغم من هذه الجهود الصادقة، لم يقدم مجلس الأمن أي مساعدة لكم”.

وعزى الديبلوماسي الجزائري كل هذا إلى أن الكيان الصهيوني “محمي ويفلت من العقاب ليس بسبب القانون الدولي بل بسبب الانحياز في نظامنا الدولي”، مبينا أن هذا الكيان يقتل يوميا ويجوّع شعبا بأكمله ويقصف المستشفيات والمدارس والملاجئ ويعتدي على وسيط ويقوض الديبلوماسية فيما لا يحرك أحد ساكنا.

واعتبر بن جامع أنه مع كل عمل يفلت فيه الكيان الصهيوني “تتبدد الإنسانية بحد ذاتها “، مضيفا بالقول: “التاريخ لن يحكم على خطاباتنا، بل سيحكم على أعمالنا”.

وأشاد بتصويت الأعضاء الـ14 بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار، الذين “تحركوا بكل ضمير وكرروا دعوات الرأي العام الدولي”.

وخاطب بن جامع مجددا الفلسطينيين بالقول: “تأكدوا أننا لن نستسلم، فهذه ليست المرة الأخيرة التي سيتحرك فيها مجلس الأمن وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤوليته”، مشددا على أن “فشل مجلس الأمن وصمة أخرى على ضمير الإنسانية”.

ووضع بن جامع الجميع أمام مسؤوليته حيث قال: “أن الأمر واضح وضوح الشمس وعلى كل منّا أن يختار، إما أن يتحرك لوقف الإبادة الجماعية أو يعتبر من بين المتواطئين فيها”.

وفي الأخير، أكد بن جامع على أن “الجزائر، كما تعهد رئيسها، عبد المجيد تبون، لن تتخلى أبدا عن الفلسطينيين وستطالب دائما بإنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.