“لن نمنع رفع الأعلام الفلسطينية في الملاعب الإسبانية”

رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يؤكد:

أبدى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، تعاطفه مع الشعب الفلسطيني وعلى الأخص الأوضاع المزرية التي يعيشها سكان قطاع غزة، بسبب الاعتداء الغاشم من طرف الاحتلال الصهيوني والذي أد إلى استشهاد الآلاف من الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال وتدمير البنية التحتية بالكامل لمدينة غزة.

وقال رئيس رابطة الليغا الإسبانية، في تصريحات إعلامية لإذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، تعليقا على موقف الرابطة من انتشار الأعلام الفلسطينية داخل مدرجات الدوري الإسباني لكرة القدم: “كل ما يتم ضمن حدود النظام ودون إيقاف أي شيء يجب احترامه، أما أي احتجاج يؤثر على سير المباراة فهو قضية مختلفة”.

وحول منع رفع الأعلام الفلسطينية في مدرجات سانتياجو برنابيو خلال آخر مباراة للريال رد خافيير تيباس: “لا، الدوري الإسباني لا يمنع ولن يمنع رفع الأعلام الفلسطينية، ما دامت الأمور تسير وفقًا للأنظمة ولم تُعطّل الرياضة، فالأمر على ما يرام”.

وأضاف: “ما يحدث في غزة صعب وقاسٍ على المشاهدة، لكن الرياضة يجب أن تستمر ولا ينبغي أن توقف أي نشاط”.

وعن مواجهات فرق إسبانية لأندية إسرائيلية في البطولات الأوروبية، أكد تيباس أن هذه القرارات ليست بيد الليغا مباشرة، وأن الأمر سيكون معقداً، مع التأكيد على أن الهدف هو حماية المدنيين قدر الإمكان رغم الصعوبات الإنسانية.