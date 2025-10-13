لهؤلاء الثلاثة عادت جائزة نوبل في الاقتصاد

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الإثنين، منح جائزة نوبل في الاقتصاد لكل من الأمريكي جويل موكير، والفرنسي فيليب أغيون، والكندي بيتر هاويت، نظير أبحاثهم حول تأثير التكنولوجيا على النمو الاقتصادي المستدام.

وقالت الأكاديمية السويدية إن موكير (79 عامًا) نال نصف الجائزة “لاكتشافه العوامل الأساسية للنمو المستدام عبر التقدم التكنولوجي”، بينما تقاسم أغيون (69 عامًا) وهاويت (79 عامًا) النصف الآخر “عن نظريتهما في النمو المستدام عبر التدمير الخلّاق”.

وأوضح رئيس لجنة الجائزة، جون هاسلر، أن أعمال الفائزين “قدّمت إجابات جوهرية حول كيفية دفع الابتكار التكنولوجي للنمو، وكيف يمكن الحفاظ على استمراريته”.

وتعرف الجائزة باسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل، وهي آخر جائزة تمنح كل عام ضمن سلسلة جوائز نوبل، وتبلغ قيمتها الجائزة 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار).

للإشارة، تم خلال الأسبوع الماضي الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام.

وسيتسلم الفائزون جوائزهم خلال المراسم الرسمية في ستوكهولم وأوسلو في 10 ديسمبر المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف ذكرى وفاة ألفريد نوبل عام 1896.