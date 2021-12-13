لهذا السبب أرشح قطر لتجاوز عقبة “الخضر”! 

أرسن فينغر في تصريح مستفز للجزائريين:

أطلق المدرب الفرنسي الأسبق لنادي أرسنال الإنجليزي، أرسن فينغر، تصريحات استفزت عددا كبير من أنصار المنتخب الوطني، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيده أن المنتخب القطري الأوفر حظا للتأهل لنهائي كأس العرب قطر 2021، على حساب “محاربي الصحراء”، في كأس العرب.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره القطري، في نصف نهائي البطولة العربية، يوم الأربعاء، بملعب الثمامة في العاصمة الدوحة، بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر. وهذا، بعد تجاوزه عقبة المنتخب المغربي عن جدارة واستحقاق. في وقت، تأهل المنتخب القطري، على حساب نظيره الإماراتي، بعد الفوز عليه بنتيجة عريضة (5-0).

وأوضح فينغر، في تصريحات لقناة “بي ان سبورتس” القطرية، المالكة لحقوق بث مباريات كأس العرب، تناقلتها بعض الوسائل الإعلامية، أن المنتخب الجزائري قدم مباراة أكثر من رائعة أمام المنتخب المغربي في ربع نهائي “مونديال” العرب، وهذا من كل النواحي التكتيكية والفنية، لكن “الخضر” تفوقوا على المغرب من الناحية النفسية أكثر، وتابع قائلا: “المباراة القادمة للجزائر أمام قطر ستكون صعبة ومخيفة لكلا الطرفين.. لكن، أعتقد أن قطر ستتأهل، لكون المنتخب الجزائري سيكون محروما من لاعبيه الذين يلعبون في أوروبا”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات المدرب فينغر، على نطاق واسع، فمنهم من اعتبرها منطقية، نظرا إلى قوة المنتخب القطري، المتوج مؤخرا بكأس آسيا، محذرين أشبال المدرب مجيد بوقرة من مغبة التهاون أمام هذا المنتخب، الذي يتطور بشكل رهيب من عام إلى آخر، وبين من اعتبر هذه التصريحات مجرد مجاملات لأصحاب الأرض، معللين ذلك بأن المنتخب القطري هو الآخر لا يضم أي لاعب ينشط في فريق أوربي.