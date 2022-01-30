لهذا السبب أصّر “سباليتي” على بقاء غولام إلى غاية نهاية الموسم

كان مرشحا للانتقال إلى نادي لازيو الإيطالي

كشفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية بأن المدافع الجزائري، فوزي غولام، نجم نادي نابولي الإيطالي الانتقال إلى نادي لازيو، حسب ما تم تداوله في الساعات الماضية، على اعتبار أنه قرّر احترام عقده مع نادي الجنوب الإيطالي، الذي ينتهي شهر جوان المقبل، قبل الفصل بصفة نهائية في مستقبله الصيف المقبل.

وكان موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي أكد اقتراب غولام من نادي لازيو، الذي يشرف عليه المدرب المخضرم ماوريتسيو ساري، الذي تولى مهمة تدريب فريق نابولي بين 2015 و2018، وكان غولام أحد أفضل اللاعبين في صفوف نادي الجنوب الإيطالي في عهد ساري، وكان المدافع الجزائري مرشحا للرحيل عن صفوف نابولي في الفترة الحالية، بسبب عدم حصوله على فرصة اللعب بانتظام رغم تخلصه النهائي من كابوس الإصابة، لكنه قرر البقاء مع نادي نابولي والقتال من أجل الحصول على فرصته دون البحث عن وجهة أخرى، لأنه يدرك جيّدا صعوبة هذا الأمر في هذه الفترة من الموسم بالتحديد، ويفضل الانتقال إلى فريق آخر الصيف المقبل.

إلى ذلك، كشفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية أيضا بأن فوزي غولام حظي بدعم مدربه، لوتشيانو سباليتي، الذي رفض تسريحه وطالب بالإبقاء عليه إلى غاية نهاية عقده، من منطلق أن المدافع الجزائري يعد من كوادر الفريق المهمين في غرف حفظ الملابس، ورأى بأن تواجده مهم جدّا في حسابات التنافس على اللقب هذا الموسم، وكان نجم نادي سانت إيتيان الفرنسي السابق انضم إلى نادي نابولي عام 2014، ودافع عن ألوانه في 209 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 28 هدفا آخر، لكنه عانى كثيرا من كابوس الإصابة الذي أبعده عن المباريات منذ سنة 2017، حيث شارك منذ تلك الفترة في مباريات معدودة ولم ينجح لحد الساعة في استرجاع إمكاناته المعروفة، التي كانت رشحته للانضمام إلى كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أوّج عطائه قبل 4 سنوات.