لهذا السبب أطلق حزب الله صواريخ موجهة على موقع لجيش الاحتلال!

أعلن حزب الله اللبناني عن إطلاق صواريخ باتجاه موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على استهداف الأخير لصحافيين واستشهاد واحد منهم.

وجاء في بيان الحزب: “في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لاستشهاد الصحافي ‏عصام العبدالله وجرح عدد من الصحافيين وأيضا القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد لمواطنين خليل اسعد علي هاشم و رباد حسين العاكوم، قامت مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد باستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح”.‏

وأضاف البيان أنه تم استهداف بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا في موقع الراهب على الحدود مما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.‏

بالفيديو.. صواريخ حزب الله على “شتولا” توقع قتيلا إسرائيليا و4 إصابات

وكانت تقارير إخبارية قد كشفت أن صواريخ حزب الله على مستعمرة “شتولا” أوقعت قتيلا و4 إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما أفاد الإعلام العبري فإن حزب الله استهدف آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه وأوقع إصابات في صفوف الجنود الاسرائيليين.

كما تشهد أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قصف مدفعي إسرائيلي.

وقالت مصادر عبرية إن عدد الإصابات جراء إطلاق صاروخ موجه من لبنان ارتفع إلى 5 إصابات أحدهم بحالة حرجة.

واستأنف الكيان الصهيوني، صباح الأحد، قصف بعض القرى الجنوبية بقطاع الغربي، وذلك بعد سقوط صاروخ مضاد للدروع في مستوطنة شتولا في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وطلبت سلطات الاحتلال من سكان المستوطنات ضمن مسافة 4 كلم الدخول إلى أماكن محصنة.