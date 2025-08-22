لهذا السبب.. أنس الشريف يُحرك الشرطة الأمريكية 

أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال 22 شخصا بعد محاولة متظاهرين مؤيدين لفلسطين إقامة مخيم خارج قنصلية الكيان الصهيوني في هيوستن باسم الشهيد أنس الشريف.

تجمع المتظاهرون خارج سجن مقاطعة هاريس في وسط مدينة هيوستن يوم انتظار المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال احتجاج مؤيد لفلسطين أمام قنصلية الكيان الصهيوني ومطالبين بوقف دعم الاحتلال، وداعين مدنا أمريكية لتكرار التجربة وإغلاق قنصليات الكيان في عموم البلاد.

وأكدت إدارة شرطة هيوستن احتجاز 22 شخصا وسط الاحتجاج، وُجهت إلى النساء الـ 14 والرجال الـ 8 تهم جنحة التعدي الجنائي على ممتلكات الغير، وصدرت بحقهم كفالة التزام عام بقيمة 100 دولار، وفقًا لسجلات المحكمة.

كان من المتوقع إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين من السجن بعد ظهر الأربعاء، وقبل ذلك، تجمعت مجموعة جديدة من المتظاهرين خارج مركز معالجة ملفات السجون في وسط مدينة هيوستن للمطالبة بإطلاق سراحهم.

لم يُعلن عن احتجاج يوم الثلاثاء قبل بدايته، حوالي الساعة الخامسة مساءً، بدأت حسابات مؤيدة لفلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الناس للانضمام إلى مخيم أقيم أمام القنصلية، أظهرت منشوراتها متظاهرين ينصبون خيامًا في منطقة عشبية خارج القنصلية.

حوالي الساعة العاشرة مساءً، أعلنت إدارة الشرطة أنها ستغلق شارع ويسليان شمال الطريق السريع الجنوبي الغربي، وطلبت من الناس تجنب المنطقة.

وأظهر منشور للإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين خلف حواجز معدنية على جانبي الشارع، مع حوالي 12 خيمة نصبت بالقرب من القنصلية. وفقا لموقع houstonchronicle